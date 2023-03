Brunchen in Dresden: die Top 5 der besten Locations der Stadt

So lecker kann man im Carolaschlösschen in Dresden brunchen. TAG24 stellt die Top-Adressen vor. © Carolaschlösschen

Was gibt es Schöneres, als am Wochenende lange zu schlafen und dann einen herrlichen Brunch zu genießen, um in den Tag zu starten?

Zum Glück gibt es in Dresden eine Vielzahl an Restaurants und Cafés, die auch Frühstück oder sogar ein reichhaltiges Brunchbüfett inklusive warmer Speisen anbieten.

Was einen dort alles Leckeres erwartet sowie die wichtigsten Infos zur Adresse, etc. – hier in den Top Five der besten Läden zum Brunchen in Dresden.

Nicht zuletzt wegen der vielen Touristen hat sich in Dresden eine große gastronomische Szene etablieren können.

Wer in einem der beliebten Restaurants oder Cafés in Dresden brunchen möchte, sollte insbesondere am Wochenende vorher einen Tisch reservieren.

Weitere Restaurantempfehlungen und Tipps findest Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.