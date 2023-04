Die 10 besten Cocktailbars in Dresden

Die besten Cocktailbars in Dresden stellt Dir TAG24 jetzt vor. Trinke gute Cocktails in Dresden. Adressen✓ Öffnungszeiten✓ Happy Hour✓

Von Clara Danneberg

Dresden – Sei es in der gemütlichen Kneipe im Szeneviertel, an der stilvollen Hotelbar oder am schicken Tresen im modernen Restaurant: Leckere Cocktails kannst Du in Dresden fast überall genießen. Wo die besten Cocktailbars der Stadt zu finden sind, verrät Dir TAG24.

Welche Cocktailbars in Dresden die besten sind, erfährst Du von TAG24. © 123RF/pressmaster Willst Du Deinen Drink geschüttelt oder gerührt? Wie ein richtig guter Cocktail am besten zubereitet wird, weiß ein professioneller Bartender bzw. Barkeeper natürlich selbst. Wo es die besten Cocktailbars in Dresden zu genießen gibt, weiß TAG24. Zusammen einen Cocktail zu trinken, bietet sich z. B. nach einem Bummel durch die Dresdner Altstadt ebenso gut an wie zum Start in die Partynacht mit Freunden. Dresdens Barlandschaft ist sehr facettenreich und bietet für jeden Geschmack die passende Location. So sind in der Stadt stilvolle Lokale genauso wie rustikale Szenekneipen zu finden. Alle eint, dass sie leckere und einzigartige Cocktailkreationen anbieten. Die zehn besten Cocktailbars in Dresden stellt Dir TAG24 vor. Mehr Tipps und Empfehlungen für die sächsische Landeshauptstadt bekommst Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.

Die besten Cocktailbars in Dresden

Gibt es gute Cocktailbars nur in der Dresdner Neustadt? Erstklassige Cocktails ganz nach Deinem Geschmack im passenden Ambiente kannst Du in verschiedenen Stadtteilen von Dresden trinken. Zehn Empfehlungen für Cocktailbars in Dresden gibt Dir TAG24. Es ist zu beachten, dass minderjährige Personen in einigen der Cocktailbars keinen Zutritt haben. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Angeboten stammen von April 2023 und sind ohne Gewähr. Bei der Auflistung handelt es sich nicht, um eine Rangfolge.

1. SonderBar

In der SonderBar Dresden gibt es einzigartige Cocktailkreationen zu probieren. © Jens Lukas Früher war die SonderBar in Dresden ein echter Geheimtipp. Mittlerweile erfreut sich die im Stadtteil Plauen ein wenig versteckt liegende und sehr gemütliche Bar großer Beliebtheit. Die Eigenkreationen erscheinen im ersten Moment vielleicht ein wenig "sonderbar", aber das professionelle Team hinter der Bar weiß, was es tut. Entdecke neue Kreationen und probiere die hauseigenen Cocktails, die Du so noch nie getrunken hast. Wer sich nicht entscheiden kann, wird in der SonderBar bestens beraten. Die Karte wechselt saisonal, sodass es immer wieder neue Cocktails in bester Qualität zu entdecken gibt. Ab einer Teilnehmerzahl von sechs Personen finden auch spezielle Tastings statt. Ist man auf den Geschmack gekommen und will sich leckere Drinks auch zu Hause mixen, kann man einen der Cocktailkurse besuchen. Die wichtigsten Informationen zur SonderBar: Adresse: Würzburger Straße 40, 01187 Dresden

Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 18 bis 2 Uhr

Website: sonderbar.de

2. Cocktailbar "Pervak"

Gemütlich einen Cocktail trinken kannst Du in der Cocktailbar "Pervak". (Symbolbild) © unsplash/Helena Yankovska Die Cocktailbar "Pervak" befindet sich direkt in der Dresdner Altstadt in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche auf dem Neumarkt Dresden. Die gemütliche Bar unterhalb vom Terrassenufer ist der ideale Ort, um in aller Ruhe Cocktails zu genießen. Bei schönem Wetter können die Gäste draußen vor der kleinen Bar ein paar gemütliche Stunden verbringen. Neben den "Standard-Cocktails" stehen auch eigene Kreationen und saisonale Specials auf der Karte. Die Drinks schmecken nicht nur gut, sondern sind auch optisch echte Hingucker. In der Cocktailbar "Pervak" spürt man die Liebe zum Detail. Das Wichtigste zur Cocktailbar "Pervak": Adresse: Terrassengasse 1, 01067 Dresden

Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 18 bis 0 Uhr, freitags und samstags von 18 bis 1.30 Uhr, sonntags von 18 bis 0 Uhr

3. Frank's Bar

Seit 1996 verwöhnt Frank's Bar in der Dresdner Neustadt die Gäste mit hausgemachten Cocktails. (Symbolbild) © Unsplash/Moritz Mentges Wer zum Cocktail trinken in die Dresdner Neustadt geht, landet oft in der Frank's Bar. Die kleine und rustikale Cocktailbar mitten in der Äußeren Neustadt ist eine gute Adresse, um den Abend bei leckeren Cocktails in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Frank's Bar gibt es hausgemachte Drinks seit 1996. Auf der Karte finden sich neben Softdrinks, Bier, Wein sowie den klassischen Cocktails auch moderne und raffinierte Kreationen, sodass für jeden Geschmack das passende Getränk dabei ist. Wer seinen Lieblingscocktail vergeblich sucht, kann sich mit seinem Wunsch gern an das Barpersonal wenden. Dienstags bis samstags ist zwischen 18 und 19 Uhr "Happy Hour", in welcher es 20 Prozent Rabatt auf alkoholische Getränke gibt. Informationen zu Frank's Bar: Adresse: Alaunstraße 80, 01099 Dresden

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags ab 18 Uhr

Website: franksbar.de

4. PiNTA Cocktailbar

Die PiNTA Cocktailbar bietet Dir eine riesige Auswahl an Mixgetränken aus der ganzen Welt. (Symbolbild) © unsplash/M.S. Meeuwesen Begib Dich auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch die Welt der Cocktails. Dein Reiseführer ist die sehr lange Getränkekarte der PiNTA Cocktailbar. Benannt wurde die Cocktailbar nach dem Schiff "La Pinta", welches das schnellste der drei Schiffe von Christopher Columbus auf seiner Suche nach Ostasien und der Entdeckung von Amerika war. Geschmäcker aus der ganzen Welt vereinen sich in den Drinks der PiNTA Cocktailbar. Probiere die unterschiedlichen Kombinationen und finde so Deinen Favoriten. Sollten trotz der großen Auswahl noch Wünsche offen sein, hilft das Barpersonal gerne weiter. In der PiNTA Cocktailbar kann man sich wirklich jeden Drink mixen lassen. Nützliche Eckdaten zur PiNTA Cocktailbar: Adresse: Louisenstraße 49, 01099 Dresden

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 19 bis 0 Uhr, freitags und samstags von 19 bis 1.30 Uhr, sonntags von 19 bis 0 Uhr

Website: pinta-cocktailbar.de

5. Twist Bar

Klassische Cocktails neu interpretiert kannst Du in der Twist Bar Dresden genießen. © INNSiDE by Melia Dresden An einer schicken Bar einen Cocktail trinken und währenddessen einen einzigartigen Blick auf die Dresdner Altstadt genießen, kannst Du in der Twist Bar, welche sich in der sechsten Etage des Hotels Innside by Meliá Dresden befindet. Der "Twist" findet sich vor allem auf der Getränkekarte. Dort stehen viele klassische Cocktails neu interpretiert als ausgezeichnete Eigenkreationen. Für die Mix- und Mischgetränke werden erlesene Zutaten und außergewöhnliche Aromen verwendet, welche Tradition und moderne Trends als völlig neue Kompositionen zusammenführen. Zu entdecken gibt es auch klassische und etwas in Vergessenheit geratene Drinks, die den entspannten Abend in der Twist Bar unvergesslich machen. Sind die Zutaten vorhanden, dann sind den speziellen Wünschen der Gäste keine Grenze gesetzt.

Informationen zum Besuch der Twist Bar: Adresse: Salzgasse 4, 01067 Dresden

Öffnungszeiten: Mitte September bis Mitte Mai täglich 18 bis 0 Uhr, Mitte Mai bis Mitte September täglich 21 bis 0 Uhr

Website: ven-dresden.de/twist-bar

6. Gin House Dresden

Das Gin House Dresden ist die richtige Adresse für erstklassigen Gin und leckere Drinks. © Gin House Dresden Das Gin House Dresden befindet sich im Herzen der Altstadt direkt an der Dresdner Frauenkirche im Hotel Suitess. Wie der Namen schon verrät, liegt der Schwerpunkt dieser Cocktailbar in Dresden auf der Spirituose Gin. Das Getränkeangebot ist jedoch nicht nur auf den Wacholderschnaps beschränkt. Im Gin House können auch andere Destillate wie Rum, Whisky, Tequila sowie Cocktails und Getränke ohne Alkohol genossen werden. Bei Fragen und für spannendes Hintergrundwissen zur Trinkkultur stehen die kompetenten Bartender gern zur Verfügung. In den Räumlichkeiten des Gin House finden auch Tastings und andere Events statt. Gestaltet ist die Bar im Stil der 1920er-Jahre. Wer sich für einen Besuch im Gin House entscheidet, sollte beachten, dass sich dabei um einer Raucherbar handelt. Das Wichtigste zum Gin House Dresden: Adresse: Rampische Straße 3, 01067 Dresden

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags 20 bis 1 Uhr, freitags und samstags 19 bis 1 Uhr

Website: dresden-ginhouse.de

7. HERZ american bar

Die HERZ american bar steht für stilvolle Trinkkultur und hochwertige Cocktails. © Herz american bar Eine ganz besondere Location findet sich mitten im Dresdner Barockviertel. Die HERZ american bar liegt in den Prisco Höfen auf der kleinen Wohn- und Geschäftsstraße Wallgäßchen. Wie es sich für eine klassische American Bar gehört, gibt es hier nicht einfach nur etwas zu trinken. In der HERZ american bar wird echte Trinkkultur gelebt. Das stilecht gekleidete und freundliche Personal versteht es, hochwertige und schmackhafte Cocktails zu mixen. Auf der Karte stehen verschiedene Aperitifs, Digestifs, Cocktails, Spirituosen, Weine und weitere Getränke. Das zeitlos elegante Ambiente lädt zum Genießen, Unterhalten und Gedanken Schweifen ein. Im charmanten Gastraum finden bis zu 50 Personen an den Tischen und im Barbereich Platz. Wenn es das Wetter zulässt, dann kannst Du die Getränke auch im grünen Innenhof genießen. Der Innenhof ist ebenso für Stehempfänge für bis zu 150 Personen geeignet. Wenn es schmeckt, dann kannst Du ein paar der hauseigenen Cocktails auch fertig in Flaschen für zu Hause erwerben. Kurzer Überblick zur HERZ american bar: Adresse: Wallgäßchen 4, 01097 Dresden

Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags 18 bis 2 Uhr, sonntags 18 bis 1 Uhr

Website: herz.bar

8. NewTown Bar Dresden

Die NewTown Bar Dresden ist ein guter Ort für einen entspannten Abend. (Symbolbild) © unsplash/Eaters Collective Wenn Cocktails trinken, Fußball schauen sowie Darts und Billard spielen für Dich nach einem gelungenen Tag bzw. Abend klingt, dann ist für Dich die NewTown Bar in der Dresdner Neustadt der richtige Anlaufpunkt. Auf der Barkarte stehen Cocktails, Longdrinks, Biere, Whiskeys und Softdrinks. Auch kleine Speisen gehören zum Angebot. Die Cocktails kosten zur großzügig angesetzten "Happy Hour" täglich von 18 bis 21 Uhr nur 4,90 Euro. Mittwoch ist "Cuba Libre Tag", an welchem der beliebte Cocktail mit Rum und Cola nur 3,90 kostet. Nützliches zur NewTown Bar Dresden: Adresse: Helgolandstraße 9b (Ecke Fritz-Reuter-Straße), 01097 Dresden

Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr; zur Bundesliga am Wochenende ab 14 Uhr

Website: newtownbar.de



9. SHIKI Dresden

Auf der Getränkekarte des SHIKI Dresden finden sich erstklassige Cocktails mit südostasiatischem Flair. © Content Creation Bellstedt Das SHIKI Dresden steht nicht nur für gehobene asiatische Küche, sondern auch für exklusive Cocktails mit südostasiatischem Flair. Die moderne Cocktailbar befindet sich in Dresden direkt am Postplatz. Die Bartender des SHIKI begleiten Dich auf einer Genussreise und verwöhnen Dich mit köstlichen Cocktails, Spirituosen, Bier und Wein. Bei den Signature Drinks ist von süß, salzig und scharf bis hin zu sauer geschmacklich alles dabei. Die hauseigenen Kreationen sind einzigartige Verschmelzungen von japanischer Tradition und Cocktailkunst. Das wird auch beim Lesen der Getränkekarte deutlich. Natürlich auch mit im Angebot ist traditionelle japanische Sake. Spezielle Wünsche werden gern erfüllt. Setze Dich an die Bar im SHIKI Dresden, genieße einen hochwertigen Drink mit oder ohne Alkohol und lasse die Seele baumeln. Praktische Informationen zum SHIKI Dresden: Adresse: Postplatz 2, 01067 Dresden

Öffnungszeiten: mittwochs, donnerstags und sonntags von 17 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 2 Uhr

Website: shiki-dresden.de/bar

10. studioBAR

Meisterhaft gemixte Cocktails gibt es in der studioBAR. (Symbolbild) © Unsplash/Andrew Wong Wer in der Dresdner Neustadt auf der Suche nach einem Platz für einen gemütlichen Abend ist, wird seit 1998 in der studioBAR wärmstens empfangen. Vor Ort herrscht auf zwei Etagen eine angenehme Atmosphäre, und es duftet nach aromatischen Zigarren. Die Drinks der studioBAR werden mit meisterhafter Cocktailtechnik und frischen Zutaten zubereitet. Auch die Snacks und Flammkuchen sind empfehlenswert. Ist eine Beratung zur Getränkeauswahl gewünscht, dann wird diese vom Barpersonal gern übernommen. Das Wichtigste studioBAR: Adresse: Görlitzer Straße 1, 01099 Dresden

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 20 bis 1 Uhr