Kaffee, Kuchen und Co.: Die besten Cafés in Dresden

Wo sind die besten Cafés in Dresden? Die top Cafés in Altstadt, Neustadt & ganz Dresden im Überblick findest Du auf TAG24!

Von Sonja Hollaender, Clara Danneberg

Dresden – Feinstes Konditorhandwerk, frisch gebrühter Kaffee und Liebe zum Detail: Wo sind die besten Cafés in Dresden? TAG24 stellt Euch eine kleine, aber feine Auswahl vor.



Hier gibt es Eierschecke & Co.: TAG24 stellt die besten Cafés in Dresden vor. (Symbolbild) © Jonas Denil Wie wäre es mit einem Stück von Dresdens bester Eierschecke, frisch gebackenen Waffeln, saftigem Bananenbrot oder veganem Frühstück und dazu eine Tasse Kaffee? All das und noch viel mehr bekommst Du in den besten Cafés von Dresden. TAG24 stellt Dir die besten Cafés in zwei der beliebtesten Stadtteile von Dresden, der Altstadt und der Neustadt sowie weitere Highlights der Dresdner Kaffeekultur vor. Erfahre, ob es auch ein gemütliches Café in Dresden in Deiner Nähe gibt. Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Mai 2023 und sind ohne Gewähr. Wenn das jeweilige Café die Möglichkeit bietet, dann ist eine Reservierung in jedem Fall empfehlenswert. Mehr Tipps und Empfehlungen für die sächsische Landeshauptstadt bekommst Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.

Die besten Cafés der Dresdner Altstadt

In die Altstadt bzw. Innenstadt lockt es besonders viele Touristen oder Dresdner auf Shoppingtour. Daher haben sich hier zahlreiche Cafés angesiedelt, in denen man frischen Kaffee, Kuchen und Snacks zu sich nehmen kann. Doch selbst in dem touristisch besonders attraktiven Teil der Stadt gibt es Orte, wo man eine Kaffeepause in Ruhe verbringen kann. Besondere Cafés im Zentrum der inneren Altstadt von Dresden im Überblick:



1. Dresdner Kaffeestübchen

Das Dresdner Kaffeestübchen ist ein kleines Café mitten in der Dresdner Altstadt zwischen der Frauenkirche und dem Kurländer Palais. Aufgrund der Größe ist das Dresdner Kaffeestübchen der ideale Ort, um bei einem "Kännchen Kaffee" der Hektik und den Touristen der Altstadt zu entfliehen. Mit etwas Glück oder viel Geduld bekommt man einen Platz an einem der vier Tische oder dem im Innenhof. Die Dresdner Eierschecke nach Omas Geheimrezept zählt zu den besten der Stadt. Am besten bestellt man diese als "Dresdner Gedeck" zusammen mit einer Tasse Kaffee nach eigener Mischung und dem "Dresdner Kaffeelikör" nach Familienrezeptur. Weitere Empfehlungen sind der hauseigene "Eierschecken-Likör" sowie die traditionellen sächsischen Kuchen und Torten nach Familienrezept gebacken. Die wichtigsten Informationen zum Dresdner Kaffeestübchen: Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 8.59 bis 13.59 Uhr

Adresse: Salzgasse 8, 01067 Dresden

Salzgasse 8, 01067 Dresden Telefonnummer: 01515 4846625

Website: dresdner-kaffeestuebchen.de

Beim Besuch des Dresdner Kaffeestübchens kannst Du bei einem Stück Dresdner Eierschecke und einem Kännchen Kaffee entspannen. © Ralf Müller

2. Kunst Café Antik

In unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche befindet sich eine einzigartige Mischung aus Café und Antiquitätenladen. Im Kunst Café Antik kann man es sich nicht nur auf den Möbeln aus der Gründerzeit bequem machen, sondern diese und weitere Raritäten auch als Erinnerungsstück für die eigenen vier Wände erwerben. Die Gäste reisen in eine andere Zeit während sie ein Kännchen Kaffee, heiße Schokolade oder eine andere Kaffeespezialität genießen. Außerdem angeboten werden Torten und Kuchen sowie ausgewählte sächsische Speisen. Wichtige Eckdaten zum Kunst Café Antik: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11.30 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr

Adresse: An der Frauenkirche 5, 01067 Dresden

Telefonnummer: 0351 4965217

Website: cafe-dresden.de

Das Kunst Café Antik ist eine einzigartige Mischung aus Café und Antiquariat. © Kunst Café Antik

3. LadenCafé aha in Dresden

Das Café aha mitten in der Dresdner Altstadt lockt mit einer großen Auswahl an klassischen und exotischen Kaffeespezialitäten zum Beispiel mit indischen Gewürzen. Dahinter verbirgt sich aber weit mehr als nur ein Café. Das Café aha ist Café, Restaurant und Weltladen in einem – das ein besonders ökologisches und faires Konzept verfolgt.

Mehr als 70 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel im Restaurant stammen aus ökologischem Landbau – beliefert wird das aha vom Großhändler Naturkost Erfurt sowie von zahlreichen regionalen Produzenten und Bio-Höfen.

Die wichtigsten Informationen zum LadenCafé aha: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr; samstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr

Adresse: Kreuzstraße 7, 01067 Dresden

Kreuzstraße 7, 01067 Dresden Telefonnummer: 0351 4960673

Website: ladencafe.de

Gemütliches Café, Weltladen und Restaurant in einem – das Café aha in Dresden. © Paul Hoorn

4. Café Kreutzkamm am Dresdner Altmarkt

Das Traditionscafé in der Dresdner Altstadt überzeugt durch ein hochwertiges Angebot in wunderschöner Kulisse. Traditionelle Konditor-Spezialitäten wie Baumkuchen, feinste Pralinen oder saisonal auch Christstollen – alles von Hand nach alten Familienrezepten hergestellt. Wer feinstes Konditorhandwerk schätzt, sollte diesem Dresdner Café einen Besuch abstatten.

Neben der hochwertigen Auswahl feinster Kuchen und Torten besticht dieses Dresdner Café durch die edle Atmosphäre, die durch das antike, entzückende Mobiliar hervorgerufen wird. Nostalgie pur und einen Besuch wert. Das Wichtigste zum Café Kreutzkamm: Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Altmarkt 25, 01067 Dresden

Altmarkt 25, 01067 Dresden Telefonnummer: 0351 4954172

Website: kreutzkamm.de/unsere-cafes/cafe-altmarkt-dresden

Im Café Kreutzkamm kann man feinste Kuchen und aromatische Kaffee-Spezialitäten genießen. © TAG24/CD

Die besten Cafés der Dresdner Neustadt

Ähnlich wie in der Altstadt ist die Dichte an Cafés in Dresden-Neustadt extrem hoch. Die Redewendung, wer die Wahl hat, hat die Qual ist hier also Programm. Wer durch die Neustadt flaniert und Lust auf einen frisch gebrühten Kaffee zum süßen Kuchen hat, muss nicht lange suchen. Hervorragende Cafés in der Dresdner Neustadt stellt TAG24 Euch vor:

1. Café vcake

Als rein veganes Café besonders bekannt und sehr beliebt ist das vcake in der Dresdner Neustadt. Die Gäste werden mit hausgemachten Kuchen, Torten, Eiscremes, Wraps, Burgern und weiteren Snacks sowie verschiedensten Kaffeespezialitäten und koffeinfreien Getränken verwöhnt. Bei all den Köstlichkeiten ist es manchmal überraschend, dass wirklich alles vegan ist. Mindestens ein Kuchen in der Vitrine ist auch glutenfrei. Das liebevoll eingerichtete Café verströmt eine gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre. Hier kann man ebenfalls sehr gut frühstücken z. B. Rührtofu mit Reispapierbacon, hausgemachtem Karottenlaxx, Frischkeese und Granola oder es sich sonntags von 10 bis 13 Uhr beim Brunch mit saisonalem Buffet gut gehen lassen. Das Wichtigste zum Café vcake: Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Rothenburger Straße 14, 01099 Dresden

Rothenburger Straße 14, 01099 Dresden Telefonnummer: 0351 79215129

Website: vcake.de

Im Café vcake kann man es sich wie im eigenen Wohnzimmer gemütlich machen und vegane Köstlichkeiten genießen. © Lena Eggert

2. Café tanteleuk mitten in der Dresdner Neustadt

Selbst gemachte Kuchen und Torten, hergestellt aus regionalen oder Fairtrade-Produkten: Das Café tanteleuk im Herzen der Neustadt überzeugt durch ein nachhaltiges Konzept und zahlreiche vegane Köstlichkeiten. Es ist zwar nicht rein vegan, allerdings ein Großteil der Speisekarte. Zudem bereitet das Team viele Angebote auf Nachfrage auch gern rein pflanzlich zu. Neben allerlei für den süßen Zahn bietet das Café auch herzhafte Speisen wie Schnittchen zum Mittag an. Serviert wird das Angebot in gemütlich-hippem Ambiente Die wichtigsten Informationen zum tanteleuk: Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr; freitags und samstags von 10 bis 19 Uhr

Adresse: Louisenstr. 24, 01099 Dresden

Telefonnummer: 0351 40754562

Website: tanteleuk.de

Hip und heimelig zugleich – das Dresdner Café tanteleuk kombiniert moderne Ansprüche mit herzlicher Atmosphäre. © Café tanteleuk

3. Fräulein Lecker

Das Café Fräulein Lecker ist eine liebevoll gestalteter Ort in der Dresdner Neustadt direkt gegenüber vom Alaunpark, der seit 2017 mit viel Herzblut von Maggie Singer geführt wird. Zu genießen gibt es hausgemachte Kuchen, Torten und andere Backwaren sowie Espresso, Kaffee und Teespezialitäten. Auch kleine Snacks, Eis, frische Säfte, Smoothies und Milchshakes gehören zum Sortiment. Ebenfalls empfehlenswert ist das Frühstücksangebot. Fräulein Lecker im Überblick: Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr; samstags und sonntags von 9.30 bis 17 Uhr

Adresse: Bischofsweg 28, 01097 Dresden

Bischofsweg 28, 01097 Dresden Telefonnummer: 0351 81059497

Website: fraeulein-lecker-dresden.de

4. Schokoladenbar Dresden

Wer Schokolade liebt, der ist in der Schokoladenbar Dresden direkt neben dem Kunsthof in der Dresdner Neustadt an der richtigen Adresse. Seit 2008 werden die Gäste in dem gemütlich warmen Café oder auf der sonnigen Terrasse "schokoladisiert".

Das vielseitige Angebot lässt die Herzen aller Naschkatzen und Cocktailtrinker höherschlagen. Von Eis, Kuchen, Torten, Tee und zahlreichen Schokoladen- und Kaffeespezialitäten bis hin zu klassischen Cocktails und schokoladigen Eigenkreationen ist alles dabei. Besonders empfehlenswert sind die hauseigenen Hot-Ciok-Variationen z. B. "Hildegard", "Edeltraut", "Elfriede" oder "Schokifee". Das Wichtigste zur Schokoladenbar Dresden: Öffnungszeiten: montags bis freitags ab 14 Uhr; samstags, sonn- und feiertags ab 13 Uhr

Adresse: Alaunstraße 68, 01099 Dresden-Neustadt

Alaunstraße 68, 01099 Dresden-Neustadt Telefonnummer: 0351 27554295

Website: schokoladenbar-dresden.de

Leckere Kuchen sowie verschiedene Schokoladen- und Kaffeespezialitäten gibt es in der Schokoladenbar Dresden. © TAG24/CD

Weitere top Cafés in Dresden

Nicht nur in der Altstadt und Neustadt von Dresden gibt es tolle Cafés. Einzigartige Orte, welche mit exzellentem Kaffee, traumhaften Kuchen und frischem Gebäck überzeugen, finden sich in der ganzen Stadt. Weitere Empfehlungen für Cafés in Dresden, wo man es sich gut gehen lassen kann:



1. Schmiddis Café in Dresden-Südvorstadt

Auf der Suche nach einem schönen Café abseits des Innenstadttrubels von Dresden ist Schmiddis Café in der Nähe vom Nürnberger Ei ein mögliches Ziel. Das familiengeführte Café empfängt die Gäste im gemütlichen Innenraum oder bei schönem Wetter auf der windgeschützten Terrasse. Das Motto "Willkommen bei Freunden, natürlich und hausgemacht" ist Programm. In Schmiddis Café gibt es Eisbecher, Kuchen, Snacks und ein wöchentlich wechselndes Mittagsangebot. Besonders die Waffeln, welche frisch gebacken aus der "Zauberküche" serviert werden, sind empfehlenswert. Das Wichtigste zu Schmiddis Café: Öffnungszeiten: montags bis freitags 11.30 bis 17.30

Adresse: Eisenstuckstraße 17, 01069 Dresden

Eisenstuckstraße 17, 01069 Dresden Telefonnummer: 0160 5430238

Website: schmiddis-dresden.de

In Schmiddis Café können Gäste ganz entspannt frisch gebackene Waffeln und andere Leckereien genießen. (Symbolbild) © unsplash/Fayaz Ahmed

2. Arabusta Café in Dresden-Loschwitz

In gehobener, kunstvoller Atmosphäre werden hier feinste Kaffeespezialitäten gereicht. Das Arabusta ist ein Café für Menschen, die ihren Kaffee nach echt italienischer Brühkunst in einem stilvoll-mondänen Ambiente trinken möchten. Mit Blick auf den belebten Körnerplatz kann man hier verschiedene Kaffeevariationen und hausgemachten Kuchen genießen. Zudem ist das Café am Körnerplatz in Dresden bekannt für sein sehr herzliches Team. Die wichtigsten Informationen zum Arabusta: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr; samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr

Adresse: Körnerplatz 13, 01326 Dresden

Feinste Kaffeespezialitäten kannst Du im stilvollen Arabusta Café am Körnerplatz genießen. (Symbolbild) © unsplash/Louis Hansel

3. Café Milchmädchen am Rande der Dresdner Altstadt

Das Café Milchmädchen ist berechtigterweise eines der beliebtesten Cafés in Dresden. Eine gemütliche Atmosphäre, eine vielseitige Speisekarte mit selbst gebackenen Kuchen und luftig-leckeren Waffeln machen das Angebot eines der besten Cafés in Dresden aus. Brunchen ist hier besonders beliebt, darum empfiehlt es sich, auch unter der Woche im Café Milchmädchen zu reservieren. An Wochenenden und an Feiertagen sollte man vor allem zur Frühstückszeit aber grundsätzlich einen Tisch reservieren – spontan ist es dann nämlich schwierig, einen Platz zu ergattern in diesem beliebten Dresdner Café. Die wichtigsten Daten zum Café Milchmädchen: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 8 Uhr; samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 18 Uhr

Adresse: Grunaer Straße 27, 01069 Dresden

Grunaer Straße 27, 01069 Dresden Telefonnummer: 0351 21512735

Website: milchmaedchen-cafe.de

Das Dresdner Café Milchmädchen ist vor allem für seinen reichhaltigen und köstlichen Brunch am Wochenende berühmt. © Anja Sperling

4. Moka Café

Um den Lärm des manchmal hektischen Alltags in Dresden zu vergessen, wäre ein Besuch des Moka Cafés eine Möglichkeit. Das in der Schützengasse etwas versteckt liegende und stilvoll eingerichtet Café bietet eine gemütliche Atmosphäre sowie exzellenten Espresso oder eine andere Kaffeespezialität. Neben Kaffee, Schokolade, Tee und anderen Getränken kann man im Moka Café z. B. hausgemachtes Granola, selbst gebackenes Bananenbrot oder andere frische Backwaren genießen. Der Überblick zum Moka Café: Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 9 bis 17 Uhr

Adresse: Schützengasse 2 01067 Dresden

Schützengasse 2 01067 Dresden Telefonnummer: 0173 8258840

Website: facebook.com/coffeemokadd

Kaffee und Kuchen in Dresden