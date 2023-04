Dresdner Biere: Süffige Biersorten und Braukunst aus Elbflorenz

Wer ein regionales Bier aus Dresden sucht, wird hier fündig! Biersorten aus Dresden und Umgebung: Sortiment ✓ Brauereien ✓ Hintergrundinfos ✓ - jetzt auf TAG24!

Von Sonja Hollaender, Clara Danneberg

Dresden - Wasser, Malz, Hefe, Hopfen und ...? Ganz viel Liebe zur alten Braukunst! Nach diesem Rezept wird in Dresden seit Jahren, teils seit Jahrzehnten süffiges Bier mit feinsten Hopfennoten hergestellt.



Bier verbindet, auch mit der Heimat. Doch ob einheimisch oder nicht: TAG24 stellt die feinsten Dresdner Brauereien vor. © 123rf/maposan Ins nationale Rampenlicht hat es bisher nur eine Biermarke aus dem Dresdner Umland geschafft, nämlich das Radeberger, das wegen der in der berühmten Bierwerbung gezeigten Semperoper fälschlicherweise von vielen für ein Dresdner Bier gehalten wird. Doch die echten Dresdner Biere stehen diesem geschmacklich in Nichts nach und haben es mehr als verdient, auch mal im Fokus zu stehen. Grund genug, mal einen genaueren Blick auf die kühlen Blonden aus Elbflorenz zu werfen.

TAG24 stellt die einzelnen Dresdner Brauereien und dessen Biersortiment vor. Von süßen erfrischenden Noten im Antrunk bis hin zu herben Nuancen und Röstaromen im Abgang: In den Dresdner Bieren finden sich sowohl Einflüsse der bayrischen Braukunst als auch ganz eigene Kreationen. Doch gebraut wird in Dresden selbstverständlich nach dem deutschen Reinheitsgebot, das ist übrigens 2016 ganze 500 Jahre alt geworden. Weitere Empfehlungen und Tipps für Deine Stadt findest Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.

Dresdner Biere - diese Biermarken gibt es

Besonders süffig, einzigartige Rezepturen und beste Qualität - das sind die Dresdner Biere. Verschaffe Dir mit TAG24 einen Überblick zu den verschiedenen Bieren, die im Elbflorenz gebraut werden. Dresdner Biere auf einen Blick: Feldschlößchen

Lohrmanns

Brauhaus am Waldschlösschen

Hausbrauerei Schwingenheuer

Vier Vogel Pils



Brauhaus Watzke

Hausbrauerei Laubegast

1. Feldschlößchen: Original Dresdner Braukunst seit 1858

Die Feldschlößchen Brauerei befindet sich im Dresdner Stadtteil Coschütz. © TAG24/CD Eine populäre Dresdner Biermarke ist das Feldschlößchen, welches auch kurz "Feldi" genannt wird.

Der Name Feldschlößchen stammt von "Schlösschen auf dem Felde", einem Anwesen am Fuße des Hahnebergs in der Südvorstadt, welches der erste Standort der Lagerbierbrauerei war. Dort wurde 1858 die "Aktienbrauerei zum Feldschlößchen" gegründet. Mittlerweile ist die Feldschlößchen Aktiengesellschaft eine der größten Brauereien Sachsens und über die Grenzen des Freistaates und Deutschlands hinaus unter Biertrinkern beliebt. Auf dem Brauereigelände in Dresden-Coschütz wird das Bier auch heute noch nach traditionellen Rezepturen und dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Führungen sind möglich. Das Feldschlößchen kann man nicht nur in zahlreichen Gastronomien und Biergärten trinken, sondern auch im authentischen Ambiente, dem Feldschlößchen Stammhaus auf der Budapester Straße Dresden. Dresdner Biersorten | Feldschlößchen Klassisch Feldschlößchen Pilsner

Feldschlößchen Export

Feldschlößchen Alkoholfrei

Feldschlößchen Schlankes Pilsner Spezialitäten Urbock

Schwarzer Steiger

Weizen Bock

Rubin

Maibock

Pichmännel Festbier Biermischgetränke Naturtrübes Apfel-Radler

Naturtrübes Radler

Naturtrübes Radler Alkoholfrei

Naturtrübes Grapefruit

Naturtrübes Grapefruit Alkoholfrei

Dunkles Winterpflaume

MIXX Adresse: Feldschlößchen Aktiengesellschaft Dresden

Cunnersdorfer Straße 25

01189 Dresden Weitere Informationen: Website: feldschloesschen.de

Die Biermarke Feldschlößchen wird nicht nur in Dresden gern getrunken. © 123RF/upungato

2. Lohrmanns Brauerei: Bier der TU Dresden Brauerei

Geschäftsführer Francisco Arroyo-Escobar und Braumeisterin Sophia Witte gehören zum Team der Lohrmanns Brauerei. © Holm Helis Bierbrauen kann eine echte Wissenschaft sein. Es ist also kein Wunder, dass die TU Dresden ihr eigenes Bier als Ergebnis von wissenschaftlicher Hopfenkunde entwickelt hat. Die erste Universitätsbrauerei Deutschlands wurde nach dem Gründer des Vorläufers der TU Dresden, Wilhelm Gotthelf Lohrmann, benannt. Die Entwicklung der Biersorten findet in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor an der TU Dresden statt. Angeboten werden mittlerweile zwei verschiedene Biere. Sowohl das süffig-herbe Pils als auch das karamellig-malzige Hell sind unfiltriert und zeichnen sich durch ein spürbar intensives Geschmackserlebnis aus. Im imposanten Lichtwerk auf dem Kraftwerk Mitte Areal in Dresden entsteht die Brauzentrale der Lohrmanns Brauerei mit Schaubrauerei und Gastwirtschaft, welche 2023 fertiggestellt werden soll. Thematisch dreht sich dort natürlich alles ums Bier. Auch spezielle Seminare, Themenabende und Events sind Teil der Planung. Dresdner Biersorten | Lohrmanns Brauerei 01 Pils

Pils 02 Hell Adresse: Lohrmanns Brauerei

Freiberger Str. 37

01067 Dresden Weitere Informationen: Website: lohrmannsbrew.de

Die neue Brauerei von Lohrmanns mit dem Geschäftsführer Francisco Arroyo-Escobar entsteht im Kraftwerk Mitte Dresden. © Steffen Füssel

3. Brauhaus am Waldschlösschen: Traditionsbier aus Dresden

Im Sommer lockt das Waldschlösschen in Dresden in den Biergarten, im Winter in die schönen Innenräume. © Waldschlösschen "Deutschlands älteste Aktienbrauerei, die heute noch braut", heißt es auf der Homepage. Das Brauhaus am Waldschlösschen ist ein traditionsreiches Haus mit langer Historie, das sich in der Radeberger Vorstadt befindet. Bereits 1838 fand die Eröffnung der Großbrauerei statt. Seitdem kann man hier in Dresden Bier nach bayrischer Art genießen.

Wer das würzige Bier dieser Brauerei einmal kosten möchte, kann im hauseigenen Restaurant oder im Sommer im Biergarten Platz nehmen. Gespeist und getrunken wird hier mit direktem Blick auf die großen, wunderschön glänzenden Sudkessel aus Kupfer, die sich etwa mittig im Restaurant befinden. Das Brauhaus am Waldschlösschen versteht sich als Erlebnisbrauerei und bietet neben dem Restaurantbetrieb verschiedene Events sowie Brauereiführungen inklusive Schlemmermenü an. Alle Biere werden nach ausgereiften, teils sehr alten Rezepturen hergestellt. Gebraut werden sowohl klare als auch unfiltrierte Biere mit Naturtrübung sowie untergärige und obergärige Biere.

Dresdner Biersorten | Brauhaus am Waldschlösschen: Waldschlösschen Original

Waldschlösschen Dunkel



Waldschlösschen Zwickel

Waldschlösschen Hefeweizen

Außerdem werden noch saisonale Biere angeboten: Maibock

Sommerbier

Festbier zum Oktoberfest

Weihnachtsbier Adresse:

Restaurant, Biergarten & Brauhaus am Waldschlösschen

Am Brauhaus 8b

01099 Dresden Weitere Informationen: Website: waldschloesschen.de

Der Braumeister des Dresdner Waldschlösschen Bieres bei der Arbeit am Braukessel. © Waldschlösschen

4. Hausbrauerei Schwingenheuer: Ein echtes Dresdner Bier-Original

Ausschank direkt vor der Frauenkirche in Dresden: Bier der Brauerei Schwingenheuer. © Simon Wolf Es begann mit einem Buch über das Bierbrauen als Teenager. Heute steht hinter dem Gründer Christian Schwingenheuer ein erfolgreiches Unternehmen, das seit 2020 mitten in der Dresdner Neustadt köstliche unfiltrierte Biere braut. Darunter bekannte Sorten wie das Elbhang Rot, eine besondere wie das Hecht Alt, das erste ostdeutsche Altbier oder auch das erste sächsische Biobier.

In der Brauerei Schwingenheuer kann man nicht nur den Brauherren über die Schulter schauen und das Dresdner Bier verkosten, sondern auch in einem Bierbraukurs selbst zum Bierbrauer oder zur Bierbrauerin werden.

Zu finden sind diese Dresdner Biere im eigenen Brauereiladen sowie in zahlreichen Kneipen und Restaurants der Neustadt. Außerdem führen immer mehr Dresdner Biomärkte Schwingenheuer Biere im Sortiment.

Dresdner Biersorten | Hausbrauerei Schwingenheuer

Elbhang Rot

Elbhang Rot Bio-Neustadt Hell

Bio-Drachenwiese

Hecht Alt, Bio-Mittagsbier

Zitzschewig Death (IPA)

Wilder Mann Bock Adresse: Brauereiladen Schwingenheuer

Schönbrunnstraße 1

01097 Dresden Weitere Informationen: Website: obergaerig.de

Der Braukessel der Brauerei Schwingenheuer mitten in der Dresdner Neustadt. © Simon Wolf

5. Vier Vogel Pils: Dresdner Bier mit kolumbianischen Wurzeln

Zu Hause: das Vier Vogel Pils in seinem Horst in der Dresdner Neustadt. © Vier Vogel Pils "Vollhopfig" und "frischperlend" heißt es auf der Homepage des Vier Vogel Pils. Dahinter stecken eine kleine Brauerei und ein spannender Werdegang dreier Studenten aus Dresden, die "aus der Not heraus" in Kolumbien ihr Talent zum Bierbrauen entdeckten. Mit viel Sinn für Humor erzählen die jungen Männer ihre Geschichte auf der Website. Gebraut wird heute allerdings nicht mehr in Dresden-Neustadt, sondern in Hartmannsdorf, um die nachgefragten Mengen stemmen zu können.

Verkauft wird das Vier Vogel Pils inzwischen in ganz Europa, doch in Dresden haben die Biere noch immer ihr ganz spezielles Zuhause: im Horst. Die Bar in der Neustadt, das Adlernest des Wappentiers (ein Sekretär), bietet neben dem köstlichen Craft Beer eine moderne, gemütliche Einrichtung, eine breit gefächerte Getränkekarte und musikalisches Kulturprogramm im Kneipenkeller an.

Dresdner Biersorten | Vier Vogel Pils Vier Vogel Pils

Ka-Radler

Adresse:

Horst - Vier Vogel Bar

Rothenburger Straße 43

01099 Dresden Weitere Informationen: Website: vier-vogel-pils.de

Von der "Schnapsidee" zum erfolgreichen Unternehmen: drei der vier Jungs hinter dem Vier Vogel Pils aus Dresden. © Vier Vogel Pils

6. Brauhaus Watzke: Bayrisches Bier und mehr gebraut in Dresden

Die schöne Front des denkmalgeschützten Ball- und Brauhauses Watzke in Dresden. © Hausbräu im Ballhaus Watzke GmbH 1996 wurde die moderne Brauanlage fertiggestellt, doch das Watzke gibt es bereits seit 1898. Die Brauerei befindet sich am Micktener Elbbogen, dort werden die verschiedenen naturtrüben, süffigen Biere in Dresden produziert.

Das Watzke Bier kann man in einem der drei Restaurants z. B. zu selbst geräucherten Speisen trinken: im Watzke am Ring, in der Watzke Wurstküche, im Watzke am Goldenen Reiter sowie im Ball- und Brauhaus in Pieschen. Eine Besonderheit bei diesem Dresdner Brauhaus ist, dass jeden Monat eine eigene Bierspezialität angeboten wird, die passend zur Jahreszeit bzw. zum Monat gebraut wird. Neben Biertastings und Brauereiführungen bietet das Watzke viele Veranstaltungen bzw. Dinnerabende mit musikalischer Untermalung an.

Dresdner Biersorten | Brauhaus Watzke

Pils

Altpieschner Spezial

Monatlich wechselnde Biere von Januar bis Dezember: Schwarzbierbock

Watzkenator

Rotbier

Geheimbier

Maibock

Watzkes Helles

Helles Hefeweizen

Festbier

Red Ale

Rauchbier

Honigbräu

Adressen: Watzke Ball- und Brauhaus

Kötzschenbroder Straße 1

01139 Dresden Watzke am Ring

Dr.-Külz-Ring 9

01067 Dresden Watzke Wurstküche

Dr.-Külz-Ring 11

01067 Dresden Watzke am Goldenen Reiter

Hauptstraße 1

01097 Dresden Weitere Informationen: Website: watzke.de

Die schönen Kupferkessel im Brauhaus Watzke. © Hausbräu im Ballhaus Watzke GmbH

7. Hausbrauerei Laubegast: Handgemachtes Bier seit 2008

Die Köpfe hinter der Hausbrauerei Laubegast (v.l.n.r.): der 2022 verstorbene Schöpfer Thomas Böhme, Falk Altmann und Jörg Grabitzki. © Hausbrauerei Laubegast Im Dresdner Osten unweit des Elbufers befindet sich die kleine familiengeführte Hausbrauerei Laubegast. Seit 2008 wird hier handwerklich gemachte Bierkultur gepflegt und gelehrt. Alle Biere der Hausbrauerei Laubegast sind obergärig und unfiltriert gebraut. Von fruchtig, herb, malzig bis hin zum süffigen Flaschenbier ist für jeden Geschmack das passende Bier dabei. Bei den Bieren wird auch auf einen geringen CO2-Gehalt geachtet, wodurch ein schnelleres Trinken begünstigt wird. Die Hausbrauerei Laubegast besitzt keinen Werksverkauf, aber einen Online-Bier-Shop. Der Frida Frischemarkt im Alten Busbahnhof auf der Tolkewitzer Straße bietet das Bier ebenfalls an. Außerdem kann man das selbst gebraute Dresdner Bier in der Kneipe "Zum Gerücht - Die letzte Kaschemme" und im Bräustübel am Körnerplatz genießen. Dresdner Biersorten | Hausbrauerei Laubegast Laubegaster Hell

Laubegaster Rotes Festbier

Laubegaster Bock

Laubegaster Dunkel

Laubegaster Edelherb

Laubegaster Glühgebräu Zum Angebot gehören auch Hausbrausen und -limos sowie ein hauseigener Glühwein. Adresse: Hausbrauerei Laubegast

Österreicher Straße 67

01279 Dresden Weitere Informationen: Website: hausbrauerei-laubegast.de

Die süffigen Biere der Hausbrauerei Laubegast bekommst Du im Online-Shop. © Hausbrauerei Laubegast

8. Urbanowicz Braukollektiv: Brauereitradition seit 2014

Das Urbanowicz Braukollektiv versteht sich als Dresdens älteste Hafenbrauerei. © Urbanowicz Braukollektiv Ein echter Geheimtipp für Dresdner Bier ist das Urbanowicz Braukollektiv, das sich selbst als die kleinste und älteste Hafenbrauerei Dresdens versteht. Gründet wurde die Brauerei 2014 von den hauptberuflichen Verkehrsingenieuren Tim Zimmermann, Jörg Briesofsky, Christoph Busch und Philipp Röllig. In der kleinen Brauerei werden neben Klassikern wie Pale Ale auch saisonal wechselnde Sorten gebraut. Das Bier ist in kollektiver Zusammenarbeit handwerklich hergestellt und wird händisch in Flaschen (0,33 Liter) abgefüllt, weshalb nur kleine Auflagen erhältlich sind. Die hausgebrauten Biere gibt es immer am ersten und am dritten Montag des Monats beim Rampenverkauf von 17.30 bis 19.30 Uhr im Dresdner Alberthafen. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann das Bier auch in der Kneipe "Stadt Riesa" auf der Adlergasse 14 oder im "Hopfenkult" auf der Görlitzer Straße 25 kosten. Auch persönliche Terminabsprachen und Bestellungen sind möglich. Dresdner Biersorten | Urbanowicz Braukollektiv "Hafenkante" - Pale Ale

"Red Smaragd" - Red Ale Wechselndes Bierangebot, z. B.: "Himbeerhafen" - Himbeergestopftes Pale Ale

"Elblantik Ale" - Fruchtiges Pale Ale

"Breitseite" - Heller Bock

"Ahoi!" - Pils Adresse:

Urbanowicz Braukollektiv

Magdeburger Straße 58



01067 Dresden Weitere Informationen: Website: urbanowicz-braukollektiv.webador.de

Die kleine Hafenbrauerei Urbanowicz Braukollektiv in Dresden ist ein echter Geheimtipp. © Urbanowicz Braukollektiv

Fazit: Biere aus Dresden leben Tradition und Moderne gleichermaßen