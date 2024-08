Die Dresdner Neustadt: Beste Sehenswürdigkeiten und Insidertipps

Dresden - Bei einem Rundgang durch das Dresdner Szeneviertel Neustadt gibt es viel zu entdecken. In Verbindung mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen macht d ie bunte Lebenskultur den beliebten Stadtteil von Dresden so besonders.

Der Stadtbezirk gliedert sich in die Stadtteile Innere Neustadt, Äußere Neustadt, Leipziger Vorstadt, Radeberger Vorstadt und Albertstadt. Besonders viel sehen und erleben kann man in der Inneren und Äußeren Neustadt.

Wenn man fragt, wo in Dresden am meisten los ist, dann lautet die Antwort wahrscheinlich: "Neustadt". In dem bunten Viertel tummeln sich Feierwütige, die alternative Szene sowie verschiedene Subkulturen.

Das Erich Kästner Haus für Literatur ist in der Antonstraße 1 in 01097 Dresden zu finden. Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 im Geburtshaus in der Königsbrücker Straße 66 in Dresden geboren und verbrachte die ersten 20 Jahre seines Lebens in der sächsischen Landeshauptstadt.

Das einzigartige "Museum-ohne-Wände" befindet sich in der Villa Augustin am Dresdner Albertplatz. Die Villa war einst das Wohnhaus von Erich Kästners Onkel Franz Augustin. Zusätzlich zur Dauerausstellung erinnert das Museum mit verschiedenen Veranstaltungen an das Leben und Schaffen Kästners.

Wer ein paar Meter weiter zum Albertplatz und zum Beginn der Alaunstraße läuft, kann das Erich-Kästner-Denkmal unweit des Artesischen Brunnens betrachten.