Museen in Dresden: Diese Ausstellungen sind besonders schön

Dresden - Welche Museen in Dresden sollte man gesehen haben? Möchte man in Dresden ein Museum besuchen, hat man die Qual der Wahl.

Tipp: In den Sommermonaten lohnt es sich, die 327 Stufen des Hausmannsturms hinaufzusteigen, um sich an einem schönen Blick über die Stadt Dresden erfreuen zu können.

Die eindrucksvollen Räumlichkeiten, in welchen meisterhafte Kunstwerke und Skulpturen präsentiert werden, machen die Gemäldegalerie Alte Meister so besonders.

Eines der berühmtesten Kunstwerke, die es in Dresden zu sehen gibt, ist die "Sixtinische Madonna" von Raffael, auf welcher auch die Dresdner Engel abgebildet sind. Dieses und viele weitere Bilder sowie zahlreiche Kunstgegenstände aus der Sammlung des sächsischen Kurfürsten August der Starke werden in der Gemäldegalerie Alte Meister ausgestellt.

Der menschliche Körper ist ein biologisches Meisterwerk, dessen Geheimnisse noch nicht vollständig gelüftet sind. Was man aber bereits zu seinen Funktionen, Prozessen und Besonderheiten weiß, können Interessierte in der interaktiv gestalteten Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" im Deutschen Hygiene-Museum Dresden erfahren.

Untergebracht ist das Technikmuseum und Science Center in den Ernemann-Werken, einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex in Dresden-Striesen der ehemaligen Kamerafabrik.

Nicht nur ein schönes Fotomotiv, sondern auch interessante Dauerausstellungen und wechselnde Sonderausstellungen zu aktuellen Themen bietet das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden.

Der Schwerpunkt der 10.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche liegt auf der Frage, welche Ursachen und Folgen die Kriege und Gewalttaten des Menschen vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart haben.

Entworfen wurde das außergewöhnliche Gebäude des Militärhistorischen Museums in Dresden vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind, welcher z. B. auch als Berater bei der Planung des One World Trade Centers in New York beteiligt war.

Die Eckdaten des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr: