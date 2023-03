Dresden Shopping: Hier kann man am besten einkaufen

Dresden - Ob Last-Minute-Geschenk, Fashion-Lust oder was auch immer einen antreibt - Dresden bietet in Sachen Shopping von der inhabergeführten Boutique bis hin zum riesigen Einkaufszentrum einfach alles.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in Dresden shoppen gehen zu können. © 123RF/Roman Samborskyi

Mit mehreren Einkaufszentren, einer großen Einkaufsstraße und vielen verstreuten Boutiquen im Stadtgebiet bietet Dresden jede Menge Shoppingmöglichkeiten.



Wer lieber von Lädchen zu Lädchen schlendert, vorbei an belebten Cafés und Restaurants, der ist beispielsweise in Dresden-Neustadt gut aufgehoben. Wer alle großen Ketten abgrasen möchte, der begibt sich am besten in die Prager Straße.

Und wer auch bei total schlechtem Wetter und in kürzester Zeit durch möglichst viele Einkaufsläden shoppen möchte, der sollte einem der Einkaufszentren, insbesondere der Altmarkt-Galerie einen Besuch abstatten.

Was die einzelnen Shopping-Spots in Dresden zu bieten haben und wo sie genau liegen - alle Infos zum Thema Shoppen in Dresden jetzt im "Dresden entdecken: Ratgeber" von TAG24.