Die 12 beliebtesten Wochenmärkte in Dresden

Verschafft Euch hier einen Überblick über die 12 beliebtesten Dresdner Märkte und erfahrt mehr zu den Öffnungszeiten und lokalen Besonderheiten an den einzelnen Standorten.

Dresden - Die Wochenmärkte in Dresden sind immer gut besucht und bereichern die Stadt mit ihrem regionalen Angebot und lokalen Spezialitäten.

Viele Märkte haben wöchentlich an einem oder mehreren Tagen ihre Pforten geöffnet und laden zum Bummeln und Genießen ein.

So oder so ähnlich ist das Angebot der meisten Wochenmärkte innerhalb Dresdens aufgestellt. Doch natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken:

Im Nachfolgenden findet Ihr eine Auflistung mit den zwölf bekanntesten Wochenmärkten in Dresden . Beachtet bitte, dass diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und gelegentlich noch einige kleinere Märkte in Dresden stattfinden.

In der Äußeren Neustadt, gut erreichbar auf dem Alaunplatz, befindet sich ein beliebter Wochenmarkt, der zweimal in der Woche zum Leben erweckt wird.

Auch in Hellerau findet freitags ein Wochenmarkt statt. © Steffen Füssel

In Hellerau auf dem Markt 11 findet jeden Freitag ein kleiner Bauernmarkt statt.

Saisonale und selbst erzeugte Lebensmittel werden hier zum Kauf angeboten. An Eier- und Milchprodukten aus dem eigenen Betrieb mangelt es dabei ebenso wenig wie an Obst und Gemüse in Bioqualität.

Öffnungszeiten

freitags: 8 bis 14 Uhr

Adresse