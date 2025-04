Osterfeuer Dresden 2025: Alle Termine und Orte in Dresden und Umgebung

Wo und wann lodern in Dresden und Umgebung die traditionellen Osterfeuer? Hier findest Du eine Übersicht aller wichtigen Termine 2025 – inklusive feuriger Geheimtipps fürs Osterwochenende.

Eine Übersicht aller Termine der Osterfeuer in Dresden und Umgebung 2025 hat TAG24 für Dich zusammengestellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Wer eine der Osterfeuer-Veranstaltungen in Dresden und der Region besuchen möchte, sollte sich vorher genau informieren, wann die Feuer entzündet werden.

Die Osterfeuer sind ein großes Fest für Groß und Klein. Man kommt gemütlich zusammen und feiert das Ende des Winters sowie die Osterfeiertage. Viele der Osterfeuer in Sachsen 2025 werden von einem unterhaltsamen Programm mit Gastronomie, Bastelangeboten und Musik umrahmt.

In Dresden und Umgebung werden am Osterwochenende traditionelle Osterfeuer entzündet. Die offiziellen Feuer sind sichere und eindrucksvollere Alternativen zum kleinen Osterfeuer im eigenen Hof oder Garten.

Entzündet werden Osterfeuer meist am Karsamstag oder Ostersonntag. In einigen Regionen ist es Brauch, Puppen oder Baumstämme als Symbol für den Verräter Judas Iskariot mit zu verbrennen.

Besonders in ländlichen Regionen und Städten wie Dresden sind Osterfeuer eine feste Tradition zum Osterfest und ein geselliges Ereignis für Jung und Alt. Mehr zu den Tagen der Karwoche erfährst Du unter: Bedeutung der Osterfeiertage .

Ab etwa 750 übernahm das Christentum den Brauch der Frühlingsfeuer und deutete ihn als Symbol für Gott bzw. Jesus Christus. In Deutschland sind Osterfeuer seit dem 11. Jahrhundert belegt.

Was weißt Du alles über Ostern? Teste Dein Wissen im Osterquiz .

Wo ist in Dresden Osterfeuer?

Die bekanntesten Osterfeuer finden in Dresden-Weißig am Gerätehaus und im Zschonergrundbad statt. Auch im Umland wie in Pirna oder Radeberg werden Osterfeuer entzündet.

Wo werden Osterfeuer gemacht?

Osterfeuer werden traditionell auf freien Flächen, Bauernhöfen, Vereinsgeländen oder Geländen der Feuerwehr entfacht. In Dresden zum Beispiel finden Osterfeuer in Weißig und im Zschonergrundbad statt.

Wann findet das Osterfeuer im Zschonergrundbad statt?

Das Osterfeuer im Zschonergrundbad beginnt am Ostersonntag, den 20. April 2025, ab 15 Uhr. Weitere Highlights des Festes sind Bastelei, Wein, Kaffee und Kuchen, umrahmt von Livemusik.

Wann findet das Osterfeuer in Dresden-Weißig statt?

Das Osterfest in Weißig startet am Karsamstag, dem 19. April 2025, um 17 Uhr. Entzündet wird das traditionelle Weißiger Osterfeuer um 18 Uhr.