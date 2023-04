Second-Hand Dresden: 7 Läden für pures Shoppingglück!

Mode aus zweiter Hand ist nicht nur nachhaltig, sondern auch einzigartig! Entdecke jetzt mit TAG24 die sieben besten Second-Hand-Shops in Dresden.

Von Sarah Popp

Dresden – Slow Fashion ist voll im Trend! Wer aus der Masse herausstechen will, kann in einem Second-Hand-Shop in Dresden stylische und günstige Kleidung finden. TAG24 hat für Dich die sieben besten Läden zusammengestellt.

Nachhaltige Mode aus einem Second-Hand in Dresden macht nicht nur glücklich, sondern ist auch günstiger! (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz Shoppen macht glücklich, doch kann auf Dauer auch schnell teuer werden. Für nachhaltige Mode zu fairen Preisen lohnt sich ein Besuch in einem Second-Hand-Shop in Dresden! Neben aktuellen Modetrends findest Du hier auch Vintage Kleidung für Männer, Frauen und Kinder. In ausgewählten Läden gibt es zudem auch Haushaltsartikel wie Deko, Textilien oder Kinderspielzeug. Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Outfit, das nicht jeder hat? Dann solltest Du ganz einfach mal ausgiebig durch einen der Vorschläge für Second-Hand in Dresden von TAG24 stöbern. Modische Schnäppchen aus zweiter Hand sowie top Vintage Kleidung aus sämtlichen Jahrzehnten bringen Abwechslung in Deinen Kleiderschrank! Du möchtest noch mehr Ausflugs- und Einkaufsideen erhalten? Dann schau ganz einfach in unserem Dresden entdecken: Ratgeber vorbei!

Second-Hand-Läden in Dresden - Übersicht

Wo die besten Second-Hand-Läden in Dresden zu finden sind, verrät Dir TAG24. Verschaffe Dir eine Übersicht und finde einzigartige Lieblingsteile. Die Angaben zu Öffnungszeiten stammen von April 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Oxfam Shop Dresden: Shoppen und dabei helfen!

Nachhaltiges shoppen in Dresden: Oxfam macht's möglich! © Oxfam Shop Dresden/Moritz Liebig Das Prinzip von Oxfam ist ganz einfach: Der Second-Hand Dresden bietet Damen, Herren- und Kindermode aus zweiter Hand an und investiert die Einnamen in weltweite Entwicklungs- und Nothilfearbeit. So kannst Du hier nicht nur tolle Second Hand Ware erstehen, sondern auch noch Gutes bewirken. Bei Oxfam findet man neben Second-Hand und Vintage Kleidung auch Spielzeug, Dekoartikel, Geschirr und Heimtextilien. Um Dein neues Outfit zu komplettieren, kann man bei Oxfam auch schönen Schmuck, Accessoires und Taschen kaufen. Mit etwas Glück findest Du vielleicht sogar wahre Schätze wie echten Gold- und Silberschmuck oder Designer-Ware. Neben modischen Highlights kann man in diesem Second Hand Dresden auch Romane, Sachbücher und Bildbände je nach Angebot erstehen. Bei Oxfam kannst Du auch ganzjährig gut erhaltene Spenden abgeben. Adresse: Oxfam Shop Dresden



Brucknerstraße 2-4



01309 Dresden Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 19 Uhr



samstags: 10 bis 15 Uhr



2. Chicsaal: Trendy Vintage-Kleidung

Nimm Dein modisches Schicksal selbst in die Hand: im Chicsaal Dresden. (Symbolbild) © 123RF/sandipruel So chic kann Second-Hand-Mode sein: Im Chicsaal gibt es nachhaltige Mode aus sämtlichen Jahrzehnten! Du liebst 70er Jahre Mode? Dann findest Du in diesem Second-Hand in Dresden garantiert ein passendes Outfit! Im Chicsaal kannst Du Dich auf eine stylische Zeitreise begeben: von den 50ern bis in die Gegenwart. Neben ausgefallener Vintage Kleidung gibt es hier auch aktuelle Trendteile von großen und kleinen Marken. Natürlich bietet dieser Second-Hand in Dresden auch die passenden Accessoires wie Schmuck, Taschen und coole Hüte wie Zylinder an. Individuelle Damen- und Herrenmode muss nicht immer neu und teuer sein! Adresse: Chicsaal



Böhmische Straße 4



01099 Dresden Öffnungszeiten: montags bis samstags: 11 bis 19 Uhr

3. B&B: An- und Verkauf von Second Hand Mode

Im B&B Second-Hand kannst Du nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. (Symbolbild) © 123RF/irrmago Der B&B Second-Hand in Dresden bietet Dir eine große Auswahl an Damen- und Herrenbekleidung an. Ob bequeme Jeans, schickes Kleid oder wild gemusterte Bluse: Hier findest Du gebrauchte Mode zu fairen Preisen. Natürlich kannst Du auch direkt die dazu passenden Accessoires wie Taschen, Schmuck und Hüte erstehen. Im B&B gibt es auffällig Outfits für jeden Anlass. Von eleganter Abendmode über alltägliche Looks bis hin zu verrückten Kostümen für die nächste Mottoparty.

Dein Kleiderschrank ist bereits voll und Du möchtest Platz schaffen für Neues? Dann kannst Du in diesem Second-Hand in Dresden Deine alte Kleidung auf Kommission abgeben und für Dich verkaufen lassen. Adresse: B&B Second Hand



Alaunstraße 17



01099 Dresden

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 11 bis 18 Uhr



samstags: 11 bis 16 Uhr

4. Humana: Mode für jeden Anlass!

Humana gibt es gleich zweimal in Dresden. (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz Für individuelle Outfits ist ein Besuch bei Humana immer die richtige Idee! Neben aktuellen Marken und Second-Hand-Kleidung findest Du bei Humana auch top Vintage Mode aus sämtlichen Jahrzehnten. Wie wär's zum Beispiel mit einer eleganten Schluppenbluse ? 70er Mode ist wieder voll im Trend! Mit wechselnden Rabattaktionen und der Humana Kundenkarte kannst Du hier so richtig sparen! Entdecke Business Mode, elegante Abendgarderobe und légère Kleidung zum fairen Preis. Für saisonale Anlässe bietet dieser Second-Hand in Dresden auch Kostüme oder fesche Trachtenmode an. Tipp: Bei Humana Dresden wird die Kleidung nach Farben sortiert. So finden sich auch Second-Hand-Anfänger in dem großen Warenangebot schnell zurecht! Adressen: Humana/ Altstadt



Wallstraße 19



01067 Dresden Humana/ Neustadt



Königsbrücker Straße 76a



01099 Dresden

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 19 Uhr



samstags: 10 bis 18 Uhr

5. ReSales: Vintage- und Second-Hand-Mode

Bei ReSales findest Du nachhaltige Mode für Damen, Herren und Kinder. © ReSales Designer-Marken aus zweiter Hand? Bei ReSales wirst Du mit etwas Glück fündig! An gleich zwei Standorten bietet Dir dieser Second-Hand in Dresden eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung. Zudem kannst Du je nach Standort auch Haushaltstextilien wie Gardinen, Bettwäsche und Tischdecken günstig erstehen. Bei ReSales findet man saisonal abgestimmte Mode für jeglichen Anlass. In der Abteilung Abendmode kann man elegante Blazer und glitzernde Kleider zu Schnäppchen-Preisen kaufen. Für einen gemütlichen Alltagslook gibt es in diesem Second-Hand in Dresden natürlich auch eine große Auswahl an Jeanshosen, Blusen, Röcken und vielem mehr. Je nach Jahreszeit kann man bei ReSales zudem auch Faschingskostüme, Dirndl oder kleine Dekoartikel bekommen. Du liebst originale Vintage Mode? Dann findest Du bei ReSales trendy Vintage Kleidung aus vergangenen Zeiten. Ob 80er Jahre Trainingsanzug, Pailetten-Pullover oder 90er Jahre Jeanskleid: In diesem Second-Hand-Laden in Dresden gehst Du auf modische Zeitreise. Adressen: ReSales Dresden



Reitbahnstraße 12



01069 Dresden ReSales Dresden/Pieschen



Wurzener Straße 70



01127 Dresden

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 9 Uhr-18 Uhr



samstags: 9 Uhr-16 Uhr

6. Second & Season: Designer-Second-Hand

Designermode zum Second-Hand-Preis: Bei Second & Season werden Shoppingträume wahr! (Symbolbild). © 123RF/fotoksa Designer- und Exklusivmode findest Du in der Dresdner Neustadt bei Second & Season. Dieser Second-Hand in Dresden macht modeaffine Schnäppchenjäger glücklich! Bei Second & Season gibt es ein umfangreiches Sortiment an Designermarken. Ob Kleidung, Accessoires oder Taschen: Mit einer individuellen Beratung findet hier jeder sein neues Lieblingsteil! Nachhaltige Mode mit hoher Qualität und zu verkaufen ist der Anspruch des Dresdner Second-Hands. Zudem werden hier Designerstücke erschwinglicher angeboten, von denen Fashionistas sonst nur träumen können. Neben Sommer- und Winterschlussverkauf bietet der Second-Hand in Dresden auch Rabattaktionen und Events wie Cocktailnights mit Late Night Shopping an. Du möchtest Dir ein echtes Designerstück leisten, doch Dir fehlt dazu das nötige Geld? Dann solltest Du dem Second & Season in der Dresdner Neustadt unbedingt einen Besuch abstatten! Adresse: Second & Season



Hauptstraße 5a/Ecke Heinrichstraße



01097 Dresden

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 11 bis 18 Uhr



samstags: 11 bis 15 Uhr

7. Strike Vintage und Second-Hand-Store

Bei Strike gibt es amerikanische Trikots, Sweater und vieles mehr! (Symbolbild) © 123RF/naumoid Dieser Second-Hand in Dresden ist noch brandneu! Das Strike im C&A in der Seestraße bietet ausgefallene Vintage und Second-Hand-Mode mit einem ganz tollen Konzept! Wer amerikanische Oldschool-Mode liebt, wird hier garantiert fündig! Strike verkauft coole amerikanische Mode wie NFL, NBA Trikots sowie Kleidung. Bei Strike gibt es zwar auch Second-Hand-Kleider und -Röcke zu kaufen, jedoch ist dem Unternehmen das Prinzip Unisex besonders wichtig. Somit können fast sämtliche Kleidungsstücke von Männern und Frauen gleichermaßen getragen werden. Einzigartige, nachhaltige Mode gibt es in diesem Second-Hand-Shop Dresden in sämtlichen Facetten, Farben und Marken. Neben original Vintage Kleidung aus den 70er,80er und 90er Jahren hast Du hier auch die Gelegenheit Designer-Schnäppchen zu kaufen. Adresse: Strike



Seestraße 7 (im C&A)



01067 Dresden Öffnungszeiten: montags bis freitags: 9.30 bis 19 Uhr

samstags: 10 bis 19 Uhr