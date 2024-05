The Holme - Das derzeit teuerste Haus der Welt auf dem Markt

Großbritannien, USA, Frankreich, Indien - exklusive Luxusimmobilien gibt es überall. Aber was ist das teuerste Haus der Welt? Wo steht es und wem gehört es?

Blick auf das Herrenhaus "The Holme" im Regent's Park, London. © 123rf/chrisdorney

Das vermutlich teuerste Haus der Welt, welches aktuell zum Verkauf steht, befindet sich laut eines Rankings der Immobilien-Website Bellevue in London (Ranking Stand: Juli 2023).



Es handelt sich dabei um die romantisch aussehende, idyllisch gelegene Luxusvilla "The Holme", die bereits mehr als 200 Jahre alt ist. 1818 wurde das Herrenhaus im Regent's Park an einem See erbaut.

Als derzeitige Besitzer sollen Abdullah bin Khalid al-Saud, ein saudi-arabischer Prinz, und seine Familie im Grundbuch eingetragen sein. Sein Großvater, früherer Kronprinz und Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, kaufte das Anwesen 1988 für umgerechnet etwa 17,5 Millionen Euro einem kuwaitischen Investor ab.

Medienberichten zufolge soll nun aber ein Kredit ausgelaufen sein, mit dem "The Holme" abgesichert war. Die Summe wurde anscheinend weder zurückgezahlt noch durch einen neuen Kredit abgelöst. Deshalb kümmern sich jetzt zwei Insolvenzverwalter um den Verkauf der Immobilie.