Teuerstes Gemälde der Welt: Dieses Bild bricht alle Preisrekorde!

2017 wurde es schließlich für circa 450,3 Millionen Dollar verkauft; ebenfalls an eine Privatperson.

1958 wurde es noch für 45 britische Pfund bei Sotheby's in London an einen privaten Bieter versteigert. Erst nach einer umfangreichen Restauration wurde klar, dass es sich um ein Kunstwerk da Vincis handeln könnte. Die ursprüngliche Qualität war dadurch nicht mehr erkennbar.

Das Ölgemälde trägt den Titel "Salvator Mundi" und zeigt Jesus Christus in frontaler Ansicht als Heiland der Welt. In der linken Hand hält er eine Kristallkugel und mit der rechten Hand zeigt er eine segnende Geste.

2015 wurde das Werk von Kenneth C. Griffin, einem Pensionsfondmanager, für 300 Millionen Dollar gekauft und ist demnach auf dem zweiten Platz der teuersten Gemälde der Welt.

Auch auf dem dritten Platz findet sich ein Ölgemälde - mit dem Titel "Card Players", gemalt von Paul Cézanne, welches zwischen 1890 und 1892 entstanden ist. Es ist ein Bild aus einer Reihe, bestehend aus fünf Werken mit dem Titel "The Card Players", die alle in diesem Zeitraum entstanden sind.

Die Gemälde zeigen, wie es der Name bereits verrät, verschiedene Männer, die an einem Tisch Karten spielen. 2011 wurde eines dieser Gemälde der Reihe an die königliche Familie von Katar für etwa 250 Millionen Dollar verkauft.

Die anderen vier Gemälde werden jeweils im Metropolitan Museum of Art (New York), im Courtauld (London), in der Barnes Foundation (Philadelphia) und im Musée d'Orsay (Paris) ausgestellt.