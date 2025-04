Unfassbar: Der höchste Sprung ohne Fallschirm - und er wurde überlebt!

Höchster Freifallsprung: Wer hält den Guinness World Record im Extremsport? © 123RF/germanskydiver

Den bisher höchsten Sprung der Welt ohne Fallschirm wagte der Amerikaner Luke Aikins.

Am 30. Juli 2016 sprang er in mehr als 7600 Metern Höhe aus einem Flugzeug und steuerte geradewegs ein Netz an, das ihn am Ziel auffangen sollte.

Ganze zwei Minuten und zehn Sekunden dauerte der Freifallsprung.

Während der fast acht Kilometer, die der Extremsportler auf sein Ziel zuraste, erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometer pro Stunde.

Stattgefunden hat der erfolgreiche Rekordversuch in Simi Valley, Kalifornien.