Spüre den Speed: Das ist die schnellste Achterbahn der Welt

Weltweit stehen dafür Exemplare in Freizeitparks, die konstruiert wurden, um Mitfahrer an ihre Grenzen zu bringen.

In Bruchteilen von Sekunden beschleunigen sie auf mehrere hundert Kilometer pro Stunde und bringen ihre Passagiere dabei in einen aufregenden Strudel voller Adrenalin.

"Superman" steht seit 1997 im Freizeitpark "Six Flags Magic Mountain" in der Nähe von Los Angeles in den USA. Dieser Freizeitpark beherbergt mit insgesamt 20 Achterbahnen nicht nur die meisten Achterbahnen in einem Freizeitpark weltweit, sondern darunter auch Platz fünf der schnellsten Achterbahnen der Welt.

Innerhalb von sieben Sekunden beschleunigt "Superman" von 0 auf 160,9 Kilometer pro Stunde. Mit einer Länge von 376,4 Metern ist sie sowohl die kürzeste Achterbahn als auch die älteste Achterbahn weltweit.