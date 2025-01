Längster Kuss der Welt: Ein echter Knutsch-Marathon mit knallharten Regeln

Wie lang ging der längste Kuss der Welt? Alles zu ✓Dauer, ✓Regeln und ✓weiteren Rekorden rund ums Küssen ➤ jetzt bei TAG24!

Von Jenny Hochmuth

Das muss ein Zeichen wahrer Liebe sein! Der längste Kuss der Welt dauerte trotz knallharter Regeln mehr als zwei Tage. Welches Paar diesen Rekord hält und wie lang der ausgedehnte Knutscher wirklich dauerte, erfährst Du bei TAG24. Weitere Superlative findest Du übrigens unter menschliche Rekorde.

So lang ging der längste Kuss der Welt

Ekkachai und Laksana Tiranarat vollzogen den längsten Kuss der Welt. © EPA/NARONG SANGNAK Der längste Kuss der Welt dauerte stolze 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Diese unglaubliche Zeit stellten Ekkachai und Laksana Tiranarat auf die Beine. Das thailändische Paar vollbrachte diese Leistung während eines Kusswettbewerbes vom 12. bis 14. Februar 2013. Um im Guinnessbuch der Rekorde zu landen, mussten alle Teilnehmer auf folgende, strenge Regeln achten. Lippen müssen sich die ganze Zeit berühren

Ernährung nur über Strohhalme

gemeinsamer Toilettengang

wach bleiben Wurde eine Regel gebrochen, folgte die Disqualifikation. Das Gewinnerpaar durfte sich neben dem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde außerdem über umgerechnet 2500 Euro Preisgeld und Ringe im Wert von etwa 5000 Euro freuen.

Wegen gesundheitlicher Risiken wie Schlafentzug und der damit einhergehenden Gefahr von Psychosen schaffe Guinness World Records diese Rekordkategorie danach ab. Dennoch zeigt dieser Rekord, wozu Menschen im Namen der Liebe bereit sind: Mehr Hingabe und Zuneigung sind wohl kaum möglich!

Wusstest Du schon? Seit 1990 wird jedes Jahr am 6. Juli der internationale Tag des Kusses gefeiert.

Weitere Kussrekorde

Liebe kann auch durch besondere Rekorde zelebriert werden. Neben der längsten Kussdauer gibt es noch weitere spannende Superlative rund um das Knutschen.

Längster Unterwasserkuss

Beth Neale und Miles Cloutier sind die Rekordhalter im längsten Unterwasserkuss der Welt. Das in Südafrika lebende Paar brach den Rekord in einem romantischen Ressort auf den Malediven: Vier Minuten und sechs Sekunden sind seit dem 4. Februar 2023 die neue Bestleistung. Laut dem Naturschützerpaar gebührt dem Ozean so viel Liebe wie nur möglich. Dieser Rekord ist auf jeden Fall eine wunderbare Metapher dafür.

Die meisten Küsse in einer Minute

Das japanische Paar Cherry Yoshitake und Kumiko Shiratori hält den Rekord der meisten Küsse eines Paares in einer Minute. Am 8. August 2020 küsste sich das Paar innerhalb der vorgegebenen Zeit stolze 277 Mal in einer japanischen Talkshow in Osaka.

Die meisten verteilten Küsse in einer Minute

Diesen Rekord hält der deutsche Schlagersänger Florian Silbereisen. Am 29. Januar 2011 verteilte er in der Sendung "Das Winterfest der Volksmusik" 117 Küsse in einer Minute.

Die meisten Paare, die sich gleichzeitig küssen

Am 17. Mai 2014, während der Carnafacul in São Paulo, einem bekannten brasilianischen Festival, küssten sich insgesamt 13.577 Paare gleichzeitig.

Die Liebe bewegt Menschen immer wieder zu rekordverdächtigen Kuss-Aktionen. © 123RF/lopolo

Die längste Kusskette

351 Teilnehmer sind Bestandteil der längsten Kusskette der Welt. Dieser Rekord wurde am 11. November 2011 in Bejing in China aufgestellt.