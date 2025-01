Faszinierender Rekord! So lang hielt die längste Ehe der Welt

Wie lange hielt wohl die längste Ehe der Welt? © 123rf/sergiomazurini

Manche Menschen finden erst nach mehreren eingegangenen Partnerschaften das große Glück. Andere sind sich bereits in jungen Jahren sicher, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben und heiraten einander.

Je früher bzw. jünger man vor den Traualtar tritt, desto höher ist logischerweise - rein mathematisch betrachtet - die Chance einer langen Ehe.

Das Alter, in dem Frauen und Männer zum ersten Mal heiraten, variiert dabei weltweit. Tendenziell werden Ehen in entwicklungsschwachen Ländern früher geschlossen als in stärker entwickelten Ländern.

Woher wohl das Paar kommt, das den Rekord für die längste Ehe der Welt hält? Wer sind die Menschen und wie lange dauerte ihr Bündnis fürs Leben?