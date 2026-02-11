Im lautesten Stadion der Welt verschaffen Fans lautstark den Heimvorteil

NFL-Arena oder doch ein Fußballstadion in der Bundesliga? Welches gilt als das aktuell lauteste Stadion der Welt? Erfahre es bei TAG24.

Von Nele Fischer

Torjubel, Trommeln und Fangesänge: Hast Du Dich bei einem Stadionbesuch mit besonders enthusiastischem Publikum schon einmal gefragt, welches eigentlich das lauteste Stadion der Welt ist? TAG24 hat Antworten. Ähnliche Artikel findest Du auch unter: menschliche Rekorde.

Hier wird's laut. Aber ist der Signal Iduna Park in Dortmund das lauteste Stadion der Welt? © 123RF/ververidis Lärm ist nicht immer positiv - im Sport entsteht daraus jedoch oft pure Emotion. Spezifische Gesänge und feste Rituale zur Unterstützung einer Mannschaft schaffen starke Gemeinschaften, sorgen für eine einzigartige Atmosphäre und spielen eine zentrale Rolle im Sport. Wie intensiv diese Geräuschkulisse ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab: Zuschauerkapazität, die Architektur sowie Dachkonstruktion, aber auch die Fan-Kultur spielt eine entscheidende Rolle. Ganz zweifelsfrei lassen sich die Rekordhalter nicht bestimmen, da die Lautstärke nicht rund um die Uhr in allen Stadien gemessen wird. Dennoch haben sich einige Stadien international einen Ruf erarbeitet. Das lauteste Stadion der Welt sowie weitere Anwärter lernst Du im Folgenden kennen.

Das lauteste Stadion der Welt: Arrowhead Stadium

Das Arrowhead Stadium, ein Football-Stadion in Kansas City (Missouri), hält laut Guinness World Records den Weltrekord für das lauteste Publikum in einem Sportstadion. Am 29. September 2014 wurde beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots ein Grölen von 142,2 Dezibel gemessen. Zum Vergleich: Bei einem Rockkonzert wird eine Lautstärke von etwa 120 Dezibel erreicht. Das aktuell lauteste Stadion der Welt wurde übrigens als einer der Spielorte der Fußball-WM 2026 gewählt.

Mit der Höchstmessung von 142,2 Dezibel gilt das Arrowhead Stadium seit 2014 als lautestes Stadion der Welt. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0/Larry Koester

Weitere der lautesten Stadien der Welt im Ranking

Herausforderer des Titels zum lautesten Stadion der Welt sind auch die folgenden Arenen. Sie kommen dem Weltrekord zum Greifen nah.

Platz 2: Tüpraş Stadyumu

Das Fußballstadion Beşiktaş-Park in Istanbul (Türkei), früher Vodafone Arena und offiziell auch Tüpraş Stadyumu genannt, galt vor dem Weltrekord von 2014 laut Guinness World Records (2013) als lautestes Stadion der Welt. Den Titel als lautestes Fußballstadion der Welt hält es weiterhin. Kapazität: mehr als 42.000

mehr als 42.000 höchste gemessene Lautstärke: 141 Dezibel

141 Dezibel Heimteam: Beşiktaş Istanbul

Übrigens: RB Leipzigs Timo Werner musste 2017 bei einem Champions-League-Spiel mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden. Auslöser soll unter anderem die extreme Lautstärke von mehr als 140 Dezibel gewesen sein, sodass er selbst mit Ohrstöpseln nicht weiterspielen konnte.

Platz 3: Lumen Field

Nicht viel leiser ist es im Lumen Field, einem American-Football- und Fußballstadion in Seattle (Washington), das zuvor unter dem Namen CenturyLink Field bekannt war. Kapazität: bis zu 72.000

bis zu 72.000 lauteste gemessene Lautstärke: 137,6 Dezibel

137,6 Dezibel Heimteam: Seattle Seahawks und der Seattle Sounders FC

Platz 4: Husky Stadium

Dank seines lautstarken Publikums gehört auch das Husky Stadium, ein College-Football-Stadion in Seattle (Washington), in die Top-5. Kapazität: rund 70.000

rund 70.000 lauteste gemessene Lautstärke: 133,6 Dezibel

133,6 Dezibel Heimteam: Washington Huskies

Platz 5: Memorial Stadium

Dicht gefolgt wird Platz 4 vom Memorial Stadium, einem College-Football-Stadion in Clemson (South Carolina). Kapazität: 81.500

81.500 lauteste gemessene Lautstärke: 132,8 Dezibel

132,8 Dezibel Heimteam: Clemson Tigers

Lauteste Fußballstadien der Welt

Fragst Du Dich, wie es mit der legendären Stimmung in deutschen und europäischen Fußballstadien aussieht? Neben dem genannten Beşiktaş-Park wird diese Stimmung in der folgenden Liste der lautesten Fußballstadien widergespiegelt. Rams Park, Istanbul Eine ohrenbetäubende Atmosphäre erlebt man auch im Rams Park, ehemals auch Turk Telekom Arena, in Istanbul. Kapazität: fast 54.000

fast 54.000 lauteste gemessene Lautstärke: 131,76 Dezibel

131,76 Dezibel Heimteam: Galatasaray Istanbul Şükrü Saracoğlu Stadı, Istanbul Istanbul scheint vor allem Heimat lauter Fußballfans zu sein. Neben den zwei genannten Stadien zählt auch das Şükrü-Saracoğlu-Stadion, das Heimstadion von Fenerbahçe Istanbul, zu den lautesten der Welt. Dafür sorgen pro Spiel mehr als 50.000 Fußballfans. Eine offiziell gemessene Höchstlautstärke gibt es allerdings nicht. Stadion Rajko Mitic, Belgrad Auch für das Stadion Rajko Mitic, ehemals auch Stadion Roter Stern, gibt es keinen offiziell gemessenen Lautstärkerekord. Dennoch zählt das Stadion des Heimteam Roter Stern Belgrad, einem der größten Klubs Osteuropas, zu den lautesten Fußballstadien der Welt. Bei einer Kapazität von 60.000 Fans ist die Vorstellung gar nicht so abwegig. Signal Iduna Park, Dortmund Nicht unbedingt das lauteste, aber zu den lautesten Stadien der Welt gehört auch ein deutsches Fußballstadion: Signal Iduna Park, werbefrei auch BVB Stadion Dortmund, das größte Fußballstadion Deutschlands. Kapazität: mehr als 81.000

mehr als 81.000 lauteste gemessene Lautstärke: 117 Dezibel

117 Dezibel Heimteam: Borussia Dortmund