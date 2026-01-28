Die gefährlichste Stadt der Welt: Dort sollte man nicht hinreisen!

Gibt es die eine gefährlichste Stadt der Welt? Wo liegt sie und was macht sie so gefährlich? TAG24 hat die Antworten.

Von Nele Fischer

Ob aus ganz beiläufigem Interesse, oder um als Solo-Reisender oder Auswanderer riskante Orte zu vermeiden - vielleicht hast Du Dich schon einmal gefragt, welche die gefährlichste Stadt der Welt ist. TAG24 klärt auf. Ähnliche Artikel findest Du auch unter: menschliche Rekorde.

Gewalt und Kriminalität sind in der gefährlichsten Stadt der Welt keine Seltenheit. (Symbolbild) © 123RF/mikkiorso Ganz eindeutig lässt sich Gefahr nicht objektiv messen. Zusätzlich spielt auch subjektives Empfinden eine bedeutende Rolle. Dennoch kann man die Gefährlichkeit einer Stadt mithilfe verschiedener Faktoren einschätzen. Entscheidend ist zum einen die Kriminalität. Das sind neben der Mordrate auch Raubüberfälle und Einbrüche, Bandenaktivität und Drogenhandel sowie Entführungen. Hinzu kommen außerdem die politische Instabilität, aktuelle Konflikte, Terrorismus und die Gefahr durch Naturkatastrophen. Da man vielen Städten ihre Risiken von außen kaum ansieht, werden die unsichersten Städte der Welt im Folgenden zusammengefasst.

Was sind die gefährlichsten Reiseziele für Touristen?

Sucht man die gefährlichste Stadt der Welt, stellt sich auch die Frage, welche Metropolen speziell für Touristen als besonders riskant gelten. Das Forbes Magazin hat 2024 eine Liste der riskantesten Reiseziele veröffentlicht und für die Bewertung einen umfassenden Index herangezogen. Einbezogen waren unter anderem die politische Instabilität, Terrorismus, offizielle Aussagen und Empfehlungen zur Reisesicherheit durch Regierungen, Kriminalität, Gesundheitsrisiken, Naturkatastrophen und digitale Sicherheit. Nach diesen Faktoren wurden Städte einzeln bewertet - mit einer höchstmöglichen Punktzahl von 100 für die gefährlichste Stadt für Touristen. Nicht alle der gelisteten Städte zählen jedoch zu den generell gefährlichsten Städten, da sie beispielsweise nur in einzelnen Bereichen, die speziell Touristen vermehrt betreffen, schlecht abschneiden.

Übrigens: Auch weitere Aspekte können sich auf das Empfinden auswirken - z. B. in der saubersten Stadt der Welt oder der lautesten Stadt der Welt.

Platz 1 der gefährlichsten Städte: Caracas (Venezuela)

Als gefährlichste Stadt für Touristen gilt Caracas, die Hauptstadt Venezuelas. Sie wurde in allen betrachteten Kategorien als sehr riskant eingeschätzt und erreichte im Forbes-Ranking im Risk Index den Höchstwert von 100 Punkten. Grund dafür ist zum einen die Gewaltkriminalität, die sowohl weit verbreitet als auch extrem ist. Dabei sind Raub, Erpressungen und Entführungen ernsthafte Risiken - nicht nur tagsüber. Auch beim Nachtleben in Clubs und Bars drohen Gefahren wie der vermehrte Einsatz von K.-o.-Tropfen Nicht ganz unabhängig ist dieses Ergebnis auch von sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Armut, Arbeitslosigkeit und politische Spannungen sorgen für Unmut und Proteste und reduzieren die Alltagssicherheit.

Landschaft und Natur locken vielleicht. Caracas gilt aber als gefährlichste Stadt für Touristen. © Unsplash/Bona Lee

Zudem sind Grundversorgung und Infrastruktur unsicher - darunter die medizinische Versorgung, Stromversorgung sowie Mobilfunknetze, was zusätzliche Risiken birgt. Das ist vor allem in Notsituationen wie bei möglichen Naturkatastrophen (z. B. Hurrikane und Erdbeben) gefährlich. Caracas ist bereits seit den 2010er-Jahren als gefährlich angesehen. Ereignisse wie der US-Militärschlag im Januar 2026 verstärken die Situation. Das Auswärtige Amt rät ganz klar davon ab, nicht notwendige Reisen nach Caracas sowie generell nach Venezuela zu machen. Caracas ist aber nicht nur für Touristen riskant, sondern gilt generell als gefährlichste Stadt der Welt.

Gut zu wissen: Von welchen Reisen das Auswärtige Amt außerdem abrät, erfährst Du unter den aktuellen Reisewarnungen.

Weitere der gefährlichsten Städte für Touristen im Ranking

Platz 2: Karatschi, Pakistan

Platz 3: Yangon, Myanmar

Platz 4: Lagos, Nigeria

Platz 5: Manila, Philippinen

Platz 6: Dhaka, Bangladesch

Platz 7: Bogotá, Kolumbien

Platz 8: Kairo, Ägypten

Platz 9: Mexiko-Stadt, Mexiko

Platz 10: Quito, Ecuador

Was war 2025 die kriminellste Stadt der Welt?

Wenn auch nicht mit alleinigem Einfluss auf die Sicherheit, spielt vor allem Kriminalität eine bedeutende Rolle. Sie beeinflusst die subjektive Wahrnehmung und das Sicherheitsgefühl, das Verhalten der Polizei sowie die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung und sogar die Wirtschaft. Laut Statista handelt es sich bei den folgenden um die zehn Städte mit den meisten Verbrechen pro 100.000 Einwohner in 2025: Platz 1: Pietermaritzburg (Südafrika) 82,00

Platz 2: Pretoria (Südafrika) 81,84

Platz 3: Caracas (Venezuela) 81,53

Platz 4: Port Moresby (Papua-Neuguinea) 81,17

Platz 5: Johannesburg (Südafrika) 80,81

Platz 6: Durban (Südafrika) 80,57

Platz 7: San Pedro Sula (Honduras) 79,74

Platz 8: Port Elizabeth (Südafrika) 78,13

Platz 9: Memphis (Tennessee, USA) 77,40

Platz 10: Salvador (Brasilien) 76,74

Was ist die Stadt mit den meisten Morden?

Als schwerste Gewaltkriminalität ist ganz speziell vor allem die Mordrate vielsagend. Eine hohe Rate spricht auch für strukturelle Probleme. Sie macht den Alltag nicht unbedingt lebensgefährlich, sorgt jedoch für ein statistisch erhöhtes Risiko. Die meisten Morde pro 100.000 Einwohner wurden laut Statista 2024 in den folgenden Städten begangen: Platz 1: Port-au-Prince (Haiti)

Platz 2: Colima (Mexiko)

Platz 3: Acapulco (Mexiko)

Platz 4: Manzanillo (Mexiko)

Platz 5: Tijuana (Mexiko)

Platz 6: Ciudad Obregón (Mexiko)

Platz 7: Machala (Ecuador)

Platz 8: Celaya (Mexiko)

Platz 9: Zamora de Hidalgo (Mexiko)

Platz 10: Port of Spain (Trinidad und Tobago)

Acapulco war mal ein sehr beliebter Touristenort. Heute gehört es zu den Städten mit der höchsten Mordrate. © 123RF/monstersparrow