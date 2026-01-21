Singapur, Krakau und Co.: Was ist die sauberste Stadt der Welt?

Gepflegte Straßen, Grünflächen und saubere Luft: Gibt es eine sauberste Stadt der Welt? TAG24 verrät ein Ranking, Kriterien und Auswirkungen.

Von Nele Fischer

Wer viel herumkommt, hat von futuristisch sterilen Großstädten bis hin zu stark verschmutzten und belasteten Gegenden vielleicht schon einiges gesehen. Gibt es bezüglich der Sauberkeit ein bestimmtes Vorbild? Was ist die sauberste Stadt der Welt? Ähnliche Artikel findest Du übrigens unter: menschliche Rekorde.

Was sind die saubersten Städte der Welt?

Was ist die sauberste Stadt der Welt? War es 2025 wirklich Krakau? © Unsplash/Tomasz Tomal Einen offiziellen Weltrekord als die sauberste Stadt - beispielsweise durch eine Institution wie Guinness World Records - gibt es nicht. Dennoch existieren Rankings, die entsprechende Städte zusammenfassen. Die Top Ten der Großstädte, die 2025 laut einer Analyse von "Radical Storage" als am saubersten wahrgenommen wurden, sind die folgenden: Platz 1: Krakau (Polen)

Krakau (Polen) Platz 2: Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate)

Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate) Platz 3: Singapur

Singapur Platz 4: Warschau (Polen)

Warschau (Polen) Platz 5: Doha (Katar)

Doha (Katar) Platz 6: Riad (Saudi-Arabien)

Riad (Saudi-Arabien) Platz 7: Prag (Tschechien)

Prag (Tschechien) Platz 8: Maskat (Oman)

Maskat (Oman) Platz 9: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) Platz 10: Fukuoka (Japan) Die Städte und Sehenswürdigkeiten dieser Top Ten wurden hinsichtlich ihrer Sauberkeit in den letzten zwölf Monaten mit jeweils etwa 100 bis 3000 Einträgen und einem Anteil von 98,5 Prozent bis 96,3 Prozent positiv bewertet. Singapur und Dubai sind aufgrund ihrer hohen Anzahl an Bewertungen, die speziell die Sauberkeit loben, hervorzuheben.

Andere saubere Großstädte

Zusätzlich ist ein Städte-Ranking anhand der Luftqualität möglich. Die Live-Rangliste der saubersten Großstädte stellt allerdings nur Momentaufnahmen dar, weil die Luftqualität sehr dynamisch ist und von vielen Faktoren abhängt. Die in diesem Ranking führenden Städte verändern sich mindestens täglich. Einige aktuell (Stand 21. Januar 2026) wiederkehrende Städte sind beispielsweise die folgenden: Amsterdam (Niederlande)

Auckland (Neuseeland)

Denver (USA)

Brüssel (Belgien)

Oslo (Norwegen) Aber auch sie können anderen Städten weltweit weichen.

Warum sind bestimmte Großstädte so sauber?

Für Sauberkeit in Großstädten sorgt ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte. © 123rf/jarino47 Für gute Luftqualität, Sauberkeit und die Wahrnehmung dieser ist eine Kombination aus Politik, Infrastruktur und Kultur verantwortlich. klare Regeln und Konsequenzen: strenges Vorgehen gegen Vermüllung, Bußgelder und verpflichtende Reinigungsarbeiten (z. B. in Singapur) bei Verstößen





strenges Vorgehen gegen Vermüllung, Bußgelder und verpflichtende Reinigungsarbeiten (z. B. in Singapur) bei Verstößen Infrastruktur: effizientes Abfallmanagement, ausreichend (geleerte) öffentliche Mülleimer, Recycling, öffentlicher Nahverkehr, sichere Fuß- und Radwege





effizientes Abfallmanagement, ausreichend (geleerte) öffentliche Mülleimer, Recycling, öffentlicher Nahverkehr, sichere Fuß- und Radwege Umweltpolitik: Umweltzonen, Emissionsgrenzen, Grünflächen





Umweltzonen, Emissionsgrenzen, Grünflächen Sauberkeitskultur der Bevölkerung: Eigenverantwortung, hohe Hygienestandards, Aufräumaktionen



Wie werden die saubersten Städte der Welt ermittelt?

Da es keinen offiziellen Rekord gibt, können verschiedene Kriterien verwendet werden, um Sauberkeit zu definieren - darunter die subjektive Wahrnehmung und objektive Faktoren wie Feinstaubbelastung.

Subjektive Wahrnehmung

In einer Analyse hat Radical Storage im November 2025 die Euromonitor top 100 Reiseziele verglichen. Dazu wurden Google-Bewertungen der beliebtesten Attraktionen der letzten zwölf Monate auf Stichwörter wie "sauber" und "schmutzig" untersucht und hinsichtlich des Anteils von positiven Bewertungen analysiert.

Luftqualität

Der AQI (Air Quality Index) gibt Luftqualität weltweit an und bewertet sie von "gut" bis "gefährlich". Berücksichtigt werden dabei Schadstoffe wie Feinstaub (PM2.5 - Partikel bis 2,5 Mikrometer und PM10 - Partikel bis 10 Mikrometer Durchmesser), Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Ozon in der Luft. Verursacht wird die Verschmutzung beispielsweise durch Verbrennungen aus Kraftwerken und von Motoren, Abfallverbrennung, Bränden, Baustaub und Fahrzeug-Emissionen. Wind und Wetter beeinflussen die Luftqualität ebenfalls. Wichtig: Die Luftqualität ist sehr dynamisch und kann sich relativ schnell verändern.

Luftqualität ist entscheidend für die Sauberkeit einer Stadt, variiert jedoch stark. © Unsplash/Nikolai Kolosov

Auswirkung von Sauberkeit auf Städte und ihre Bewohnenden

Dass sich Hygiene und Sauberkeit auf das Wohlbefinden von Menschen auswirken, dürfte keine Überraschung sein. Neben dem optischen Eindruck und der allgemeinen Zufriedenheit spielt vor allem die Luftqualität eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Feinstaubpartikel der Größe PM2.5 sind unter anderem klein genug, um durch Einatmen in den Blutkreislauf zu gelangen. Betroffen sind nicht nur die Atemwege, sondern auch das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Eine dauerhaft hohe Schadstoffbelastung kann zudem neurologische Folgen haben. Gleichzeitig wirken sich Verschmutzungen auch auf die Attraktivität der Stadt und dadurch auf Tourismus aus.

Saubere Luft und viel Grün statt Müll und Dreck: Diese Auswirkungen hat Sauberkeit. © 123RF/plaifahwannapa11

Übrigens: Auch die Lärmbelastung sollte nicht unterschätzt werden - vor allem in der lautesten Stadt der Welt.