Teuerste Uhr der Welt: Dieses Exemplar kostet 50 Millionen Euro

Aber was macht diese Uhren außerdem so besonders? Und wie viel kosten die fünf teuersten Uhren der Welt? Die exklusivsten und teuersten Zeitmesser stellt Dir TAG24 vor.

Nicht nur Armbanduhren können Verkaufswerte in Millionenhöhe erreichen. Vom schweizer Uhrenhersteller Brequet stammt beispielsweise die Taschenuhr "Marie-Antoinette Grande Complication", die mit einem Verkaufswert von etwa 30 Millionen Dollar (circa 28 Millionen Euro) den vierten Platz der teuersten Uhren der Welt einnimmt.

Die Uhr hat eine spannende Geschichte, die auch durch viele Erzählungen und Gerüchte geprägt wurde. So soll 1872 angeblich ein Geliebter der französischen Königin Marie-Antoinette die Uhr in Auftrag gegeben haben. Die Königin ist leider verstorben, bevor die Manufaktur die Uhr fertigstellen konnte.

Die Taschenuhr geriet in verschiedene Sammlerhände und wurde schließlich 1983 in Jerusalem gestohlen. 2007 wurde sie von einem Mitarbeiter des Museums L. A. Mayer Institute for Islamic Art in Jerusalem wiederentdeckt. Sie lag dort in einer geheimen Kammer im Museum. Der Fund sorgte für weltweit für Aufsehen und hatte intensive, historische Untersuchungen zur Folge.