Spaziergang gefällig? Beruhigende Weite am längsten Strand der Welt

Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang über weichen Sand und entlang rauschender Wellen? Am längsten Strand der Welt ist das scheinbar endlos möglich.

Wo befindet sich der längste Strand der Welt? © 123RF/senerd

Sandstrände, Sommerurlaub und Sonne satt - im Süden Brasiliens liegt ein Küstenstreifen, der ganz besonders ist: der längste Strand der Welt.

Seit Jahrtausenden formen Wasserströmungen und Wind den Küstenstreifen und sorgen durch Erosion sowie angespülten Sand und Gestein für den scheinbar endlosen Strand.

Der Praia do Cassino zieht sich von der Stadt Rio Grande bis zur Flussmündung des Chuí, der direkt an der Grenze zu Uruguay liegt. Sein Name - Casino-Strand - stammt aus der Zeit, als dort noch Hotels mit Glücksspiel betrieben wurden.

Wie lang ist der Strand genau und welche Aktivitäten kann man am längsten Strand der Welt unternehmen?