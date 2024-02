Weltgrößter Wasserfall hat eine Fallhöhe von fast 1.000 Meter und bewegende Geschichte

Die Niagarafälle gehören zu den weltberühmtesten Wasserfällen der Welt. Aber das in Nordamerika gelegene Naturwunder wird von einem ganz bestimmten Wasserfall übertroffen. Der größte Wasserfall der Welt hat eine Fallhöhe von fast einem Kilometer und befindet sich in Venezuela.

Er liegt im tiefsten Dschungel und fasziniert mit einer Fallhöhe von unfassbaren 979 Meter. Zum Vergleich: Die Wassermassen der Niagarafälle stützen gerade einmal 57 Meter in die Tiefe.

Der Gigant Salto Ángel, auch als Angel Falls bekannt, befindet sich in Venezuela, Südamerika.

Riesige Wassermassen stürzen den Abhang hinunter, das laute Rauschen übertönt jedes andere Geräusch und die Sonnenstrahlen zaubern glitzernde Farbspektren in den Sprühnebel des Wasserfalls.

Wann genau der größte Wasserfall der Welt entdeckt wurde, ist bis heute strittig. Fakt ist, dass der Salto Ángel am 16. November 1933 bekannt wurde.

Der US-amerikanische Buschpilot Jimmie Angel war ursprünglich auf der Jagd nach Gold. Was er aber fand, war für die Welt weitaus bedeutendster als das, denn er entdeckte den größten Wasserfall der Welt.

Zunächst schenkte niemand Jimmie Angel Glauben. Keiner konnte sich vorstellen, dass solch ein riesiges Naturwunder wirklich existiert. Folglich machten sich er, seine Ehefrau und zwei weiteren Begleitern erneut auf den Weg zum Wasser-Giganten. Da er Pilot war, steuerte er das Flugzeug selbst, landete jedoch sehr unsanft auf dem Tafelberg. Sowohl die Nase als auch die Reifen des Flugzeugs gruben sich in den Schlamm und blieben dort stecken.

Alle vier Menschen blieben unverletzt und konnten auf eine ausreichende Menge Proviant zurückgreifen. Das war ihr großes Glück, denn erst nach einer elftägigen Wanderung durch unbekanntes Terrain kamen sie in der Siedlung Kamarata an, in der sie versorgt wurden.