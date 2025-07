Nichts mit Russland oder Kanada: Dieses Land hat die meisten Zeitzonen

Wenn Du an Russland denkst, liegst Du falsch. Aber welches Land hat die meisten Zeitzonen? TAG24 liefert ✓ Infos, ✓ Länder und ✓ Fun Facts.

Wer viel reist oder schon einmal geflogen ist, kennt sie vermutlich nur zu gut: Zeitzonen. Aber welches Land hat die meisten Zeitzonen? Noch mehr geografische Besonderheiten findest Du unter: Naturrekorde.

Was sind Zeitzonen eigentlich?

Welches Land hat am meisten Zeitzonen? Spoiler: Russland ist es nicht. © WikimediaCommons/CCBY-SA4.0/heitordp Damit die Uhrzeit weltweit grob auf den jeweiligen Sonnenstand ausgerichtet ist, kann es keine weltweit geltende Uhrzeit geben. Stattdessen wird die Erde in entsprechende Zeitzonen aufgeteilt, die - orientiert an Längengraden (auch Meridianen) - vom Nord- zum Südpol verlaufen. Um Zeiten dennoch weltweit vergleichen zu können, gibt es einen internationalen Referenzpunkt: die koordinierte Weltzeit (UTC - Universal Time Coordinated). Dabei handelt es sich um die Greenwich Mean Time (GMT), die Uhrzeit am Nullmeridian durch Greenwich in London. Sie wird auch als UTC±0 gekennzeichnet, von wo aus Zeitzonen in beide Richtungen gezählt werden: Eine Zeitzone weiter östlich gilt dementsprechend UTC+1 für den Großteil Europas (Mitteleuropäische Zeit), eine Zeitzone westlich dagegen UTC-1. Zeitzonen folgen nicht starr den Längengraden: Ländergrenzen, Politik und Wirtschaft führen oft zu Abweichungen. Manche Staaten nutzen benachbarte Zeitzonen, andere erstrecken sich über mehrere Zonen. Aber welches Land hat die meisten Zeitzonen? Eines schon mal vorab: Russland ist es nicht.

Wie viele Zeitzonen gibt es?

Die Erde kann man in 360 Längengrade aufteilen. Da sie sich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse dreht, gibt es in der Theorie für jede dieser Stunden eine Zeitzone, die 15 Längengrade umfasst. In der Praxis gibt es anstelle der theoretischen 24 Zeitzonen jedoch einige Zonen mehr. Zum einen befindet sich am 180. Längengrad - einem der am dünnsten besiedelten Meridiane - die internationale Datumsgrenze. Diese teilt ihre Zone in zwei halbe Zonen mit jeweils 7,5 Längengraden. Während die Uhrzeit auf beiden Seiten dieser Grenze die gleiche ist (UTC-12 und UTC+12), unterscheidet sich ihr Datum um genau einen Tag. Außerdem gibt es einige Länder, die eigene Zeitzonen mit halb- und sogar viertelstündigen Abweichungen nutzen. Auch die Sommerzeit, die nur in einigen Ländern eine Rolle spielt, wirkt sich auf die Gesamtzahl aus. Statt der 24 standardisierten Zeitzonen kommt man daher schnell auf mindestens 38 Zeitzonen.

Welches Land hat die meisten Zeitzonen?

Es mag zunächst überraschen, aber das Land mit den meisten Zeitzonen ist Frankreich. Zu verdanken hat es diesen Rekord seinen vielen Überseegebieten. Bei den weltweit verteilten DOMs (Départements d'Outre-Mer, Übersee-Département) und COMs (Collectivités d'Outre-Mer, Übersee-Kollektivitäten) handelt es sich um ehemalige französische Kolonien, die zwar geografisch nicht zum Festland des Mutterlands, jedoch politisch-administrativ zum Staatsgebiet gehören. Frankreich hat daher offiziell zwölf Zeitzonen. Manchmal wird auch von 13 Zeitzonen gesprochen. Das liegt daran, dass es sich um zwölf offizielle UTC-Zeitverschiebungen handelt, die Marquesas-Inseln in Französisch-Polynesien jedoch mit der weltweit einzigen UTC-9:30 eine zusätzliche inoffizielle Zeitzone bilden.

Wie viele Zeitzonen hat Frankreich? Die Grafik zählt sie auf. © Bildmontage: midjourney/TAG24, TAG24/CB

Wie viele Zeitzonen hat Russland?

Betrachtet man die Zeitzonen geografisch statt politisch-administrativ und zählt nur das eigentliche Mutter- beziehungsweise Festland, ist Russland das Land mit den meisten Zeitzonen. Mit einer Breite von 9000 Kilometern erstreckt es sich über elf Zeitzonen (UTC+2 bis UTC+12).

Weitere Länder mit den meisten Zeitzonen

Kanada Nach dieser Definition folgt Kanada Russland mit den meisten Zeitzonen. Über 5500 Kilometer erstrecken sich sechs Zeitzonen. USA Die USA haben auf dem Festland (inklusive Alaska) fünf Zeitzonen (UTC-9 bis UTC-5). Einige US-Staaten (Florida, Indiana, Kentucky, Michigan, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee, Texas, Idaho, Oregon, Kansas) liegen dabei sogar in zwei verschiedenen Zeitzonen. Sechs weitere Zeitzonen liegen in den zu den USA gehörigen Inselstaaten und Außengebieten.

Vereinigtes Königreich Das Vereinigte Königreich hat geografisch zwar nur eine einzige Zeitzone (UTC±0) - zählt man Überseegebiete mit, kommen jedoch acht weitere dazu. Australien Auf dem Kontinent Australien (ohne Außengebiete) gibt es im Winter drei Zeitzonen. Im Sommer verwenden drei Staaten die Sommerzeit, sodass aus drei Zeitzonen fünf werden. Mit den Außengebieten kommen noch mindestens vier weitere Zeitzonen dazu.

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland haben neun Zeitzonen. © 123RF/trots1905

Kurioses und Fun Facts zu Zeitzonen

1. Die größte Zeitverschiebung zu Deutschland Die größte Zeitverschiebung zu Deutschland findet man übrigens auf der Bakerinsel, eine der "kleineren abgelegenen Inseln der Vereinigten Staaten". Sie befindet sich in der Zeitzone der UTC-12 und - da sie keine Sommerzeit verwendet - somit aktuell 14 Stunden hinter Deutschland (Normalzeit UTC+1, Sommerzeit UTC+2). 2. China: Riesiges Land mit nur einer Zeitzone? Man sollte meinen, dass ein breites Land wie China zu den Ländern mit den meisten Zeitzonen gehört. Damit liegt man auch nicht ganz falsch, denn theoretisch erstreckt es sich über fünf Zeitzonen. Allerdings orientiert sich das ganze Land offiziell an einer einzigen Zeitzone - nämlich der Peking Zeit. Besonders verwirrend kann das werden, wenn man in angrenzende Länder reist.

Reist man aus China ins anliegende Pakistan, gibt es eine Zeitverschiebung von drei Stunden. © 123rf/balinature

3. Halbe Sachen und schräge Viertel: Diese Länder brauchen eine Extrawurst Einige Staaten sehen über die offiziellen Zeitzonen hinweg und richten sich nach ihren eigenen Zeiten. So gibt es teilweise in Australien, Afghanistan, Indien, Iran, Sri Lanka und Myanmar halbstündige und in Nepal (UTC+5:45) oder auf den Chatham-Inseln bei Neuseeland (UTC+12:45) sogar viertelstündige Abweichungen zur UTC. 4. Geschichte über Sonne: Länder trotzen den Grenzen der Zeitzonen Entgegen geografischer Logik richten sich einige Länder nicht nach der Zeitzone, in der sie liegen. Beispielsweise müssten sich theoretisch alle Länder westlich von Deutschland nach einer anderen Zeitzone richten. Sowohl die Benelux-Staaten als auch Frankreich und Spanien liegen eigentlich in der Zone der Westeuropäischen Zeit (WEZ, GMT oder UTC±0). Nach der Annäherung an die Zeit des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg hat das Verbleiben in der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ oder UTC+1) heute historische, politische und wirtschaftliche Gründe. In Spanien sind diese "falsche" Zeitzone und die entsprechende Unstimmigkeit zwischen der Uhrzeit und der Sonne einer von vielen Gründen, warum Tagesabläufe wie Mahlzeiten im Vergleich zu Deutschland später sind. 5. So sind auf der Welt drei Kalendertage gleichzeitig möglich Aus politischen Gründen verschob Kiribati, das geografisch teilweise westlich der Datumsgrenze lag, diese weiter östlich, um ein einheitliches Datum verwenden zu können. Der Insel Kiritimati wurde daraufhin die Zeitzone UTC+14 zugewiesen. Mit dieser ist eine maximale Differenz von 26 Stunden zur entferntesten Zeitzone möglich. Das ermöglicht die Existenz von drei unterschiedlichen Kalendertagen gleichzeitig: Wenn es auf Kiritimati ein Uhr morgens an einem Montag ist, ist es in London (zur Normalzeit) gleichzeitig 11 Uhr vormittags an einem Sonntag und auf Baker Island 23 Uhr an einem Samstag.

Kiritimati: Die Insel liegt 26 Stunden vor Baker Island. © dpa/NASA