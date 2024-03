Der größte See der Welt liegt auf zwei Kontinenten

Welches Gewässer gilt als größter See der Welt? Interessante Fakten zur Top 3: Kaspisches Meer✓ Oberer See✓ Victoriasee✓ jetzt bei TAG24.

Es gibt etwa 1,4 Millionen Seen weltweit, die eine Oberfläche von mehr als zehn Hektar besitzen. Allein in Kanada soll es über 900.000 Seen geben. Doch liegt dort auch der größte See der Welt? Welcher ist es und wie groß ist er wirklich? Weitere Superlative gibt es in der Rubrik "Naturrekorde".

Größter See der Welt: Das Kaspische Meer

Das Kaspische Meer (rechts im Bild markiert) liegt auf zwei Kontinenten. © 123rf/harvepino Mit einer Fläche von rund 371.000 Quadratkilometern (Quelle: statista.com) steht das Kaspische Meer unangefochten auf Platz eins unter den größten Seen weltweit und ist damit sogar größer als ganz Deutschland, welches knapp 358.000 Quadratkilometer misst. Beim Kaspischen Meer handelt es sich um ein abflussloses Binnengewässer, es ist folglich vollständig von Land umschlossen und besitzt keinen natürlichen Zugang zu einem Ozean. Die Bezeichnung "Meer" ist daher zwar etwas irreführend, wird aber vor allem durch seine Größe und den verhältnismäßig hohen Salzgehalt des Wassers begründet. Wie viele andere Gewässer auch unterliegt das Kaspische Meer immer wieder Schwankungen bezüglich des Wasserstandes. Daher sind genaue Flächenangaben kaum noch möglich. Sein mit Abstand größter Zufluss ist die Wolga, die den See mit etwa 80 Prozent des Wassers speisen soll. Geografisch kann das Kaspische Meer als Teil der Grenze zwischen Asien und Europa eingeordnet werden.

Steckbrief: Kaspisches Meer

Blick über Baku (Aserbaidschan), der größten Uferstadt am Kaspischen Meer. © 123RF/dinozzaver Geografische Lage: Osteuropa und Vorder- bzw. Zentralasien (Aserbaidschan, Iran, Kasachstan, Russland, Turkmenistan) Fläche: 371.000 Quadratkilometer Länge (Nord-Süd-Ausdehnung): 1.200 Kilometer Breite (West-Ost-Ausdehnung): 435 Kilometer Maximale Tiefe: 995 Meter Durchschnittliche Tiefe: 184 Meter Zuflüsse: 130 Zuflüsse, z. B. Wolga, Ural, Kuma, Kura, Terek Nahe der südlichen Küste des Kaspischen Meeres (in Aserbaidschan und dem Iran) befinden sich die Hyrkanischen Wälder, von denen 2019 und 2023 einige Gebiete als UNESCO-Welterbe aufgenommen wurden. Grund dafür ist die hohe Anzahl dort vorkommender Tier- und Pflanzenarten, die zum Teil vom Aussterben bedroht und andernorts sogar bereits ausgestorben sind.

Zweitgrößter See der Welt: Oberer See

Im Norden Ontarios liegt der Pukaskwa-Nationalpark am Ufer des Oberen Sees. © 123rf/jjbooma Der Obere See (engl. Lake Superior) ist einer und zugleich der größte der fünf Großen Seen in Nordamerika. Im Vergleich zum Kaspischen Meer ist er allerdings nur etwa ein Viertel so groß. Geografische Lage: Nordamerika (Ontario, Minnesota, Wisconsin, Michigan) Fläche: rund 82.100 Quadratkilometer Länge (Nord-Süd-Ausdehnung): 290 Kilometer Breite (West-Ost-Ausdehnung): 599 Kilometer Maximale Tiefe: 406 Meter Durchschnittliche Tiefe: 147 Meter Zuflüsse: über 200 Zuflüsse, z. B. Nipigon River, Saint Louis River, Pigeon River, Pic River Der Obere See ist nicht nur ein beliebtes Tourismusziel für Fischer, Taucher, Wanderer oder Skilangläufer, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bezüglich der Transportwege für diverse Güter wie beispielsweise Eisenerz.

Drittgrößter See weltweit: Victoriasee

Ein typisches Fischerdorf am Ufer des Victoriasees. © 123rf/imagex Der Victoriasee ist nicht nur der drittgrößte See weltweit, sondern auch der größte See Afrikas. Allerdings wird der See nur zu etwa 15 Prozent von Zuflüssen gespeist. Den größten Teil des Seewassers erhält er dagegen von Niederschlägen. Geografische Lage: Ostafrika (Tansania, Uganda, Kenia)

Fläche: rund 68.870 Quadratkilometer Länge (Nord-Süd-Ausdehnung): 330 Kilometer Breite (West-Ost-Ausdehnung): 250 Kilometer Maximale Tiefe: 85 Meter Durchschnittliche Tiefe: 40 Meter Zuflüsse: über 20 Zuflüsse, z. B. Kagera, Nzoia, Sio, Yala Der Victoriasee ist sehr dicht besiedelt und wird vor allem für die Fischerei und andere industrielle Zwecke genutzt, die letztlich eine Mitschuld an der dort vorherrschenden Verschmutzung und dem Sauerstoffmangel im Wasser tragen. Etliche Fischarten sind im Victoriasee vom Aussterben bedroht - nur ein Grund von vielen, der dem Gewässer 2005 den Titel "Bedrohter See des Jahres" einbrachte.