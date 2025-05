Über 25 Jahre alt - dieser Chihuahua Spike ist der älteste Hund der Welt

Chihuahua Spike ist mit über 25 Jahren der älteste Hund der Welt. Erfahre hier, was ihn so besonders macht – und warum Bobi seinen Titel verlor.

Von Lea Kluge, Ella Kowaleski

Wie alt ist der älteste Hund der Welt? Chihuahua Spike, geboren am 30. November 1999, ist derzeit der älteste lebende Hund der Welt - laut Guinness World Records. Er ist mittlerweile über 25 Jahre alt (Stand Mai 2025) und lebt mit seiner Besitzerin Rita Kimball in den USA. Bobi, ein Rafeiro do Alentejo aus Portugal, wurde ursprünglich als ältester Hund aller Zeiten mit einem Alter von 31 Jahren anerkannt. Allerdings wurde dieser Rekord später aufgrund von Zweifeln an der Altersverifizierung von Guinness World Records aberkannt.

Spike - Der älteste lebende Hund der Welt kommt aus Ohio

Der stolze Rekordhalter Spike mit seinem Zertifikat für den ältesten Hund der Welt. © Screenshot: Instagram/guinnessworldrecords Spike ist ein Chihuahua-Rüde aus dem US-Bundesstaat Ohio. Er misst etwa 23 Zentimeter Schulterhöhe, wiegt knapp 6 Kilogramm und lebt bei seiner Besitzerin Rita Kimball auf einem kleinen Hof. Die Geschichte des Rekordhundes beginnt 2009, als Rita Spike vor einem Supermarkt fand. Tierärzte schätzten sein Alter damals auf rund 10 Jahre. Trotz seiner Herkunft als Fundhund wurde Spikes Alter durch veterinärmedizinische Gutachten bestätigt. Tierrekorde Top 10 der intelligentesten Hunderassen - Diese Hunde sind besonders schlau Dazu zählten unter anderem der Zustand seiner Zähne, Augen und seine körperliche Verfassung. Auch wenn sein Alter in sozialen Medien vereinzelt infrage gestellt wurde, erklärte Guinness World Records, dass alle relevanten Beweise erbracht wurden. Seine Besitzerin beschreibt Spike als ruhigen, freundlichen Hund, der gerne in der Sonne liegt und kurze Spaziergänge liebt. Sein hohes Alter verdankt er laut Rita einem stressfreien Alltag und viel Liebe. Hier erfährst Du mehr über Spikes Leben und seinen Weg zum Weltrekord.

Bobi: Der Hund, der zu alt war, um wahr zu sein?

2023 wurde der portugiesische Rafeiro do Alentejo Bobi als ältester Hund aller Zeiten gefeiert. Guinness World Records hatte sein Alter mit 31 Jahren und 165 Tagen angegeben. Doch Anfang 2024 wurde Bobi der Titel aberkannt: Die Altersverifikation beruhte auf einer Eintragung im portugiesischen Haustierregister SIAC, das bei Geburten vor 2008 keine prüfbaren Dokumente verlangt. Zweifel kamen zudem von Tierärzten und Wissenschaftlern, die die biologische Plausibilität eines so hohen Alters in Frage stellten. Damit ist Bobi nicht mehr offiziell der älteste Hund der Welt. Der zuvor offiziell älteste Hund war übrigens der Australian Cattle Dog Bluey, der 1939 mit 29 Jahren und 5 Monaten starb.

Weitere Hunde mit Rekord-Alter

Chihuahua Gino Wolf

Gino, ein Chihuahua aus Kalifornien, wurde am 24. September 2000 geboren und war kurzzeitig ältester lebender Hund (Stand November 2022). Er lebt mit Besitzer Alex Wolf in Los Angeles und ist aktuell ca. 24 Jahre alt.

Toy Fox-Hündin Pebbles

Pebbles, eine Toy Fox Terrier-Hündin aus South Carolina, wurde am 28. März 2000 geboren und erreichte ein Alter von 22 Jahren. Im Mai 2022 wurde sie von Guinness World Records zur ältesten lebenden Hündin gekürt. Am 3. Oktober 2022 verstarb sie friedlich an Altersschwäche. Ihre Besitzer beschrieben sie als ruhiges Tier mit einer Vorliebe für Countrymusik, Schlafen und gutes Essen.

Chihuahua TobyKeith

TobyKeith, ebenfalls ein Chihuahua, wurde am 9. Januar 2001 geboren und lebt in Florida bei seiner Besitzerin Gisela Shore. Er war 2022 offiziell als ältester lebender Hund gelistet, bevor Spike ihn ablöste. Trotz einer Herzkrankheit ist er heute mit 23 Jahren (Stand Mai 2025) noch aktiv und lebensfroh.