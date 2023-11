Die größte Kuh der Welt: So groß ist Blosom

Im Mai 2015 verstarb Blosom im Alter von stolzen 13 Jahren an einer unheilbaren Beinverletzung. Die durchschnittliche Lebenserwartung von stark beanspruchten Nutztieren der Milchviehrasse Holstein-Rind liegt zwischen 4,5 und 5,5 Jahren.

Laut Ihrer Besitzerin Patricia Meads-Hanson führte Blosom ein gutes Leben in einer liebevollen Umgebung, wo sie Haferflocken und eine grüne Wiese hatte. Auch genoss es die Kuh, sich in aller Ruhe täglich am Kinn und an den Ohren kratzten konnte.

Neben dem Aspekt, dass Blosom ein vergleichsweise langes Leben hatte, mag es für die Besitzerin Patty ein kleiner Trost sein, dass sich Guinness World Records dazu entschieden hat, Blosom in der Ausgabe 2016 als größte Kuh aller Zeiten in die Geschichte eingehen zu lassen.