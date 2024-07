Giftigster Frosch der Welt: Weniger als ein Milligramm des Gifts ist tödlich

Der Schreckliche Pfeilgiftfrosch lebt ausschließlich im Regenwald in der Umgebung des Flusses Rio Saija in Kolumbien. Dort halten sie sich vor allem auf dem Waldboden und in Flussnähe auf.

Dieses Verbreitungsgebiet ist dicht von ihnen besiedelt. Aufgrund der nur kleinen Fläche gelten sie dennoch als stark gefährdet.

Andere Arten der Pfeilgiftfrösche leben in Regenwäldern in Süd- sowie Mittelamerika. So sind diese Froscharten in Brasilien, Bolivien, Costa Rica, Ecuador, Kolumbien, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname und Venezuela verbreitet.