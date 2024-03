Das größte Herz der Welt ist so groß wie ein Kleinwagen

Fun Fact: Im Tierreich gibt es einige wenige Arten, in denen mehr als ein Herz schlägt. So besitzen Tintenfische drei Herzen. Noch mehr kann allerdings der Regenwurm bieten - er hat sogar zehn davon, die paarweise in bestimmten Segmenten angeordnet sind. Allerdings handelt es sich dabei nicht um klassische Herzen mit Klappen und Muskeln, sondern eher um Aortenbögen, die das jeweils seitlich liegende Rückenblutgefäß mit dem Bauchblutgefäß verbinden.