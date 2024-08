Größter Bär der Welt: Wer belegt Platz eins unter den Riesen der Wildnis?

Da es verschiedene Arten gibt, kann man sich die Frage stellen, zu welcher von ihnen der größte Bär der Welt gehört. Wo lebt er und was zeichnet ihn aus?

Schon durch ihre bloße Präsenz, aber auch durch ihre unglaubliche Kraft und Größe faszinieren Bären und ihr Leben in der Wildnis.

Die Population der Kodiakbären wird mit einem Bestand von über 3000 lebenden Tieren derzeit als stabil angesehen. Dank Organisationen wie U.S. Fisch und Wildlife Service stehen sie unter strengen Schutzmaßnahmen.

Gräser, Wurzeln und Beeren zählen zu den Hauptnahrungsmitteln des tag- und nachtaktiven Bären. Er gehört jedoch zu den Allesfressern. Im späten Frühjahr bis Sommer, wenn die Lachsschwärme flussaufwärts schwimmen, macht er Jagd auf Fische. Die Lachswanderungen können bis Oktober andauern. Dann frisst sich der Kodiakbär Fettreserven für seine Winterruhe an.

Eisbären gehören mit einer Größe von bis zu vier Metern zu den größten Bären der Welt. © 123RF / max5128

Neben dem Kodiakbären wird auch der Eisbär als größter Bär der Welt angesehen. Im Stand kann dieser mit einer Größe von bis zu vier Metern den Kodiakbären sogar überbieten. In der Regel erreichen sie jedoch eine Größe von etwa drei Metern, weswegen er sich die Spitze mit dem Kodiakbären teilt.

Rund um den Nordpol in Kanada, Norwegen, Alaska, Grönland und Russland fühlt sich der Eisbär zu Hause. In den arktischen Regionen, an das Leben auf dem Meereis angepasst, können sie optimal Beute jagen.

Hauptsächlich ernähren sich Eisbären von Robben, auf die sie lauern und dann blitzschnell angreifen. Walrosse, kleine Säugetiere und Fische zählen ebenfalls zur Grundnahrung des Bären.

Männchen erreichen dadurch ein Gewicht zwischen 400 und 700 Kilogramm, Weibchen sind etwas leichter mit einem Gewicht von circa 200 bis 300 Kilogramm.

Der Eisbär und dessen Gesundheit werden durch äußere Einflüsse wie den Klimawandel und Umweltverschmutzungen bedroht. Eisschmelze beeinträchtigt die Robbenjagd und das Finden von sicheren Ruheplätzen.

Insgesamt gibt es verschiedene Abkommen, mit denen Eisbären beschützt werden sollen. Dazu zählt z. B. das Abkommen zur Erhaltung der Eisbären.