Kleinster Fisch der Welt ist sogar winziger als eine Centmünze

Zum Vergleich: Der kleinste Fisch der Welt ist kleiner als der als Zierfisch beliebte Rote Neon. © 123RF / lapis2380

Mit gerade einmal 7,9 bis 10 Millimetern sind sie in etwa so groß wie eine Mücke, jedoch durchsichtig und der Familie der Karpfen zugehörig.

Beheimatet ist der Zwergbärbling (lat. Paedocypris progenetica) in den Torfsumpfwäldern Südostasiens, hauptsächlich auf den Inseln Borneo und Sumatra.

Die Besonderheit des Lebensraumes liegt dabei in einer sehr niedrigen Sauerstoffkonzentration sowie geringen pH-Werten, die das Wasser sehr sauer machen.

Während andere Lebewesen unter solchen Bedingungen gar nicht überleben könnten, fühlt sich der Zwergbärbling dort ziemlich wohl.

Vor allem in tieferen, kühlen Schichten, in denen das Wasser sehr langsam fließt, siedeln sich die winzigen Fische an.