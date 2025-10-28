Weihnachtsdeko 2025: Wann ist die richtige Zeit zum Schmücken?

Wann schmückt man für Weihnachten? Ab wann man die Wohnung mit Weihnachtsdeko schmücken & den Weihnachtsbaum aufstellen kann, verrät TAG24.

Von Clara Danneberg

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, stellt sich die Frage, ab wann man die eigenen vier Wände schmücken darf. Ob es einen perfekten Zeitpunkt für Adventskranz, Lichterkette und Weihnachtsbaum gibt, erklärt Dir TAG24. Weitere Tipps, Inspiration und Ideen gibts im Ratgeberbereich zu Wohnen und Deko.

Ab wann darf man 2025 schmücken?

Die Woche zwischen Totensonntag und dem ersten Advent ist der ideale Zeitraum zum Schmücken. © 123RF/sonjachnyj Prinzipiell ist es eine individuelle Entscheidung, ab wann man die Weihnachtsdekoration hervorkramt und aufstellt. Dabei gibt es weder richtig noch falsch. Will man jedoch die kirchlichen Traditionen wahren, dann sollte man erst nach Totensonntag bzw. mit dem Anzünden der ersten Kerze auf dem Adventskranz weihnachtlich schmücken. Am Totensonntag gedenkt man der Verstorbenen. Aus Respekt und Rücksichtnahme wird erst danach dekoriert. Auch öffnen die meisten Weihnachtsmärkte erst in der Woche nach Totensonntag. Eine gute Zeit zum Schmücken ist Ende November bzw. die Woche zwischen Totensonntag und dem ersten Advent.

Wann ist Totensonntag 2025?

Im Jahr 2025 fällt Totensonntag auf Sonntag, den 23. November. Der Totensonntag wird auch Ewigkeitssonntag genannt und ist ein evangelischer Kirchengedenktag für Verstorbene. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr vor dem ersten Adventssonntag. Wer kirchlich ist oder zumindest die kirchliche Tradition achtet, gedenkt an diesem Tag der Toten. Aus diesem Grund wird auch noch keine Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdekoration und Ähnliches aufgestellt. Für Gläubige beginnt die Vorweihnachtszeit also erst nach dem Totensonntag.

Weihnachtsbaum aufstellen - idealer Zeitpunkt

Der Weihnachtsbaum wird in Deutschland traditionell erst am 24. Dezember aufgestellt und geschmückt, damit man seine volle Pracht an Weihnachten genießen kann. Da die ersten Weihnachtsbäume bereits Ende November verkauft werden, ist ein früheres Aufstellen aber möglich. Man sollte nur bedenken, dass der Baum dann an Heiligabend bereits stark nadeln könnte. Der ideale Zeitpunkt zum Aufstellen eines Baumes ist der 23. Dezember, weil er sich dann bis zum 24. Dezember vollständig aushängen kann. Außerdem spart man sich am 24. Dezember den Stress und kann den Baum in Ruhe schmücken.

Der 23. Dezember ist der ideale Zeitpunkt, um einen Weihnachtsbaum aufzustellen. © 123RF/dzurag

Letzter Tag für Weihnachtsdeko

Traditionell werden der Weihnachtsbaum und die restliche Weihnachtsdekoration spätestens bis zum Feiertag "Heilige Drei Könige" bzw. "Tag der Erscheinung Gottes" am 6. Januar entfernt. Manche Gläubige und Kirchen räumen die Krippe, die Weihnachtsbäume und die restliche Dekoration erst am 2. Februar zu "Mariä Lichtmess" weg. Sobald man genug von der weihnachtlichen Stimmung in den eigenen vier Wänden hat, kann man die Dekoration entfernen. Viele räumen die Dekoration weg, sobald die Feiertage vorbei sind und der Weihnachtsbaum viele Nadeln verliert. Die Entscheidung, wann man am besten abschmückt, ist letzten Endes jedem selbst überlassen.

FAQ zum Auf- und Abbau der Weihnachtsdeko

Wann darf man mit Weihnachtsdeko anfangen? Der kirchlichen Tradition nach schmückt man für die Weihnachtszeit erst nach Totensonntag, welcher auf den letzten Sonntag im Kirchenjahr vor dem ersten Adventssonntag fällt. Grundsätzlich darf man das jedoch handhaben, wie man es möchte. Warum Weihnachtsdeko erst ab Totensonntag? Am Totensonntag endet für Gläubige das Kirchenjahr. Der Tag ist ein stiller Feiertag, welcher in den evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz auch ein Gedenktag für die Verstorbenen ist. Aus Respekt vor den Trauernden gilt die inoffizielle Regel, erst nach dem Totensonntag zu schmücken. Wann nimmt man Weihnachtsdeko ab? Prinzipiell kann jeder selbst entscheiden, wann die Weihnachtsdeko entfernt wird. Traditionell wird die Dekoration spätestens bis zum Feiertag "Heilige Drei Könige" bzw. "Tag der Erscheinung Gottes" am 6. Januar oder am 2. Februar zu "Mariä Lichtmess" entfernt.