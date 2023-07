Ein kleines Schlafzimmer einrichten: Mit diesen 14 Tipps wird's gemütlich

Wer hier gelandet ist, dessen Schlafzimmer dürfte nicht allzu groß sein. Aber keine Panik: Auch in kleinen Räumen kann man einiges unterbringen. Wie man ein kleines Schlafzimmer einrichten und daraus einen Raum zum Wohlfühlen machen kann, verrät dieser Artikel.

Nichtsdestotrotz haben kleine Zimmer meistens mehr Platz als man ihnen zutraut. Die Frage ist nur, wie man das Beste aus ihnen herausholt - oder besser gesagt in sie hinein kriegt.

Dann müssen Lösungen her. Ein kleines Zimmer kann schnell erdrückend wirken, weshalb es oft ungünstig ist, dieses mit einer Menge von klobigen Möbeln und Kram vollzustellen.

Bei der Wohnungssuche setzten sich am Ende neue vier Wände mit einem verhältnismäßig kleinen Schlafzimmer durch? Oder Du hast die eigenen Habseligkeiten unterschätzt und im kleinen neuen Zimmer scheinbar gar keinen Platz, das alles unterzubringen?

Aussortieren und ausmisten kannst Du übrigens am besten mit der Marie-Kondo-Methode .

Der erste Schritt vor der Einrichtung und sogar noch vor der Planung sollte das Ausmisten sein. In einem kleinen Schlafzimmer gibt es nur begrenzten Platz für Möbel, Klamotten, Bücher und Zubehör für Hobbys sowie dekorative Andenken und andere Habseligkeiten. Für ausreichend Stauraum ist es daher empfehlenswert, nicht mehr benötigte Objekte auszusortieren.

Sobald man seinen Besitz - um nicht Kram zu sagen - etwas reduzieren konnte, kann man sich bewusst machen, was an Stauraum und Möbelstücken gebraucht wird.

Schafft man es nicht, alle Möbelstücke auf der Skizze zu verteilen, kann es sein, dass man Prioritäten setzen muss. Alternativ müssen andere Stücke in Betracht gezogen werden.

Dieser Schritt sollte auf keinen Fall übersprungen werden. Selbst dann nicht, wenn man glaubt, man hätte alles im Kopf und könne sich das Ergebnis vorstellen, denn häufig hapert es am Ende an nur wenigen Zentimetern.

Tipp: Wer sich nicht an einen solchen Grundriss herantraut, kann auch auf 3D-Planer in erhältlichen Apps und Programmen zurückgreifen.

Fans von Schmuck, Stuck und Co. müssen aber trotzdem nicht auf einen Blickfänger verzichten. Akzente kann man nämlich dennoch, beispielsweise durch Farbe, setzen - ob mit gefärbten Möbeln oder Textilien wie Bettwäsche, Teppichen und Kissen.

Alternativ kann man mit Wandklappbetten, auch als Schrank- oder Murphy-Bett bekannt, ein kleines Wohn- und Schlafzimmer einrichten und das Schlafzimmer morgens schnell in ein Wohn- oder Arbeitszimmer verwandeln.

Hat man ausreichend hohe Wände, um wenigstens aufrecht sitzen zu können, kann ein Hochbett ein Jugend- oder WG-Zimmer oder eine Einraumwohnung ganz einfach in Wohn-/Arbeits- und Schlafbereich einteilen und extra Stauraum ermöglichen.

Besonders flache oder XXL-Betten eignen sich nicht unbedingt für kleine Zimmer. Stattdessen nutzen erhöhte Betten den Raum effektiver und ermöglichen zusätzlichen Stauraum in Form von Bettkästen oder zumindest freie Fläche.

Betten nehmen aufgrund ihrer Größe berechtigterweise am meisten Platz im Schlafzimmer ein. Zusätzlich ist das Bett ein entscheidendes Möbelstück, da es dennoch sehr viel Potenzial hat, weshalb die Wahl für das Passende nicht unterschätzt werden sollte.

Zudem kreiert man mehr Platz, da Schlafsofas meistens Bettkasten mit Stauraum haben. Abends wird das Bett wieder ausgezogen und das Wohn- in ein Schlafzimmer verwandelt.

Auch Schlafcouchen eignen sich hervorragend für kleine Zimmer, vor allem um schmale, längliche, generell kleine Schlafzimmer einzurichten. Das Bett kann morgens eingeklappt und in ein Sofa verwandelt werden.

Kleine Räume profitieren von raumhohen Schränken, da dieser mehr Stauraum bietet und das Zimmer in die Höhe streckt. Bei wenig Platz können auch Schiebe- oder Schwebetüren sinnvoll sein, denn sie benötigen beim Öffnen des Schranks wenig Platz.

Auch ein Sekretär bietet sich zu diesem Zweck an und verstaut nach dem Arbeiten die Arbeitsmittel, sodass diese nicht mehr sichtbar sind. Wie man sieht, lässt sich mit Multifunktionsmöbeln ein kleines Schlafzimmer platzsparend einrichten.

Wenn man in seinem Schlafzimmer auch einen Schreibtisch braucht, kann ein Klapp- oder Wandschreibtisch für Wunder sorgen. Mit diesem kann man tagsüber für einen schnellen Arbeitsplatz sorgen. Abends wird mit diesem auch der Arbeitsplatz wieder eingeklappt und wieder etwas mehr Wohnfläche geschaffen.

Spiegel an Schränken oder Türen scheinen eine offensichtliche Lösung, werden jedoch häufig unterschätzt und missachtet, und mit Standspiegeln ersetzt.

Vielleicht hast Du in einigen bisherigen Absätzen bereits ein wichtiges Thema erkannt: Willst Du ein kleines Zimmer einrichten, solltest Du auf multifunktionale Möbel setzen. Diese ersparen Dir häufig einen Kompromiss oder Verzicht auf einen Luxus.

Zimmerpflanzen passen auch sehr gut in kleine Schlafzimmer. © 123RF/followtheflow

Kahle Wände bieten sich nicht nur für Fotos und Bilder an. Neben deckenhohen Bücherregalen schaffen schwebende Regale zusätzlichen Stauraum, ohne das Zimmer weiter vollzustellen. Durch Haken, Gitter und Co. können zusätzlich zu Dekoration auch weitere Habseligkeiten ästhetisch an die Wand gehängt werden.

Ob die Gitarre, die Yogamatte oder sogar die Schuhsammlung: Es gibt einige geniale Möglichkeiten, Alltagsgegenstände praktisch, aber dekorativ im Zimmer unterzubringen.

Neben den Wänden bietet auch die Zimmerdecke etwas zusätzlichen Platz. Pflanzenfans müssen daher auch in kleinen Schlafzimmern nicht auf ihre grünen Lieblinge verzichten und können diese beispielsweise in Makramee-Blumenampeln von der Decke hängen lassen.

Wie bereits erwähnt, nehmen Lampen auf diese Weise ebenso kaum Platz ein und können individuell ausgerichtet werden.