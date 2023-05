Mit einem Bücher-Upcycling kannst Du etwas aus alten Büchern machen - 5 Tipps

Dadurch werden nicht nur wertvolle Rohstoffe geschont, sondern auch Kosten gespart. Das macht Upcycling vor allem in ärmeren Ländern und Gesellschaftsschichten beliebt. Aber auch in der übrigen Bevölkerung findet diese Form der Aufwertung immer mehr Anwender.

Bevor ein Buch in den Müll wandert, sollte wirklich noch einmal genau überlegt werden, ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Nur weil man das Stück selbst nicht mehr liest oder gebrauchen kann, heißt das nicht, dass sich nicht andere Leseratten oder bedürftige Menschen darüber freuen würden.

Wie man alte Bücher richtig entsorgt oder wohin sie abgegeben werden können, erklärt dieser Beitrag:

>>>Bücher entsorgen: Wohin mit den alten Büchern?



Voraussetzung für eine Spende, den Tausch oder Verkauf von aussortierten Büchern ist allerdings, dass diese noch leserlich und vollständig, also in einem guten Zustand sind. Was nutzt einem ein Buch, in dem das Ende, der Anfang oder der spannende Mittelteil fehlt?

Sind die Bücher aber tatsächlich unbrauchbar, können insbesondere kreative und geschickte Leute daraus dekorative und ausgefallene Wohnaccessoires zaubern. Es gibt viele verschiedene und raffinierte Möglichkeiten, wie das ausgediente Papier weiterverarbeitet werden kann.

Das Upcycling von Büchern kann teilweise etwas aufwendig sein, aber das Ergebnis lohnt sich allemal und kann ein echter Blickfang fürs Zuhause sein.