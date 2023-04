Sorbische Ostereier bemalen: So funktioniert die traditionelle Technik

Bunte Ostereier gehören einfach zur Osterzeit und setzen kleine Farbakzente in der Wohnung. Besonders die sorbische Ostereier-Bemalung ist mit ihren kunstvollen und filigranen Mustern ein echter Hingucker.

Was die Sorben, eine vorwiegend in der Lausitz im Osten Deutschlands lebende westslawische Ethnie, so besonders macht, sind unter anderem ihre Traditionen, Feste und Bräuche. Bekannt und auch bei Touristen beliebt sind vor allem die Osterbräuche, insbesondere das Osterreiten und die sorbischen Ostereier.

Sorbische Ostereier sind aber nicht nur ein dekoratives Souvenir. Die Tradition beruht auf dem Brauch, dass die Sorben früher den Patenkindern Eier schenkten, welche irgendwann auch mit verschiedenen Symbolen und Mustern gestaltet waren. Die Eier sollten Glück, Fruchtbarkeit und positive Energie bringen.

Am Karfreitag oder generell in der Osterzeit ist die traditionelle Ostereierbemalung eine schöne Aktivität mit der Familie oder Freunden, die auch zum Erhalt alter Handarbeitstechniken beiträgt.

Wissenswertes zur Tradition und eine Anleitung, wie Du mit der traditionellen Technik sorbische Ostereier bemalen kannst, erklärt Dir TAG24.

