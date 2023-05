Aloe Vera Gel selber zu machen geht tatsächlich so einfach

Während viele die Aloe Vera als anspruchslose Zimmerpflanze kennen, ist sie auch in Pflege- und Kosmetikprodukten sowie auf deren Verpackungen allgegenwärtig. Hat man eine eigene Pflanze zu Hause stehen, kann man ganz nachhaltig Aloe Vera Gel selber machen.

Die Inhaltsstoffe der Pflanze machen sie außerdem sehr robust und hervorragend geeignet für Personen ohne grünen Daumen. Aufgrund des hohen Wasseranteils in den Blättern der Sukkulente muss die Pflanze nicht ständig gegossen werden und überlebt somit auch mal einige Wochen ohne Aufmerksamkeit.

Schneide sie mit einem scharfen Messer unten so nah an der Wurzel wie möglich ab, oder ritze sie von der Seite an und drehe sie vorsichtig zur Seite.