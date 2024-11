Hat Deine Efeutute gelbe Blätter? So kannst Du sie retten

Zugluft, vor allem in Kombination mit Kälte, kann Efeututen sehr stressen. In der Nähe von Fenstern, Türen oder Klimaanlagen färben sich vor allem Blätter gelb, die stetiger Zugluft ausgesetzt sind. Denn der konstante Luftstrom entzieht einer Efeutute Feuchtigkeit. Zusätzlich schadet es der Pflanze, wenn die Temperatur unter 15 Grad Celsius sinkt.

Bindet man Triebe einer Efeutute zu eng an eine Kletterhilfe, können diese an den Stellen einschneiden. Dadurch wird der natürliche Transport von Nährstoffen und Wasser in die oberen Pflanzenteile behindert. Das Gewebe kann verletzt werden, wodurch das Wachstum verlangsamt wird, da die Pflanze sich nicht so schnell regenerieren kann. Im schlimmsten Fall können betroffene Triebe absterben.

Hauptsymptome: Blätter an der Anbindestelle oder oberhalb davon werden gelb und welken