Hilfe! Das Zebrakraut hat plötzlich knusprig braune Blätter

So buntlaubig, wie es ist, gehört es für viele sicher zu den Lieblingen unter den eigenen Zimmerpflanzen. Aber es kann passieren, dass Zebrakraut braune Blätter bekommt. Was macht man dann?

Am besten prüft man die Pflanze auf folgende Ursachen und verhindert zukünftig, dass Zebrakraut braune Blätter bekommt.

Das kann sich aber auch ändern: Auf einmal hat das Zebrakraut trockene, braune Blätter. Das liegt nicht immer an Wassermangel. Es gilt auch übermäßiges Gießen und daraus resultierende Staunässe und Wurzelfäulnis zu vermeiden.

Die Blätter sind mit einer silbrig-grün oder violett-grün gestreiften Oberseite und einer Blattunterseite in tiefem Lila ein echter Hingucker.

An Blattunterseiten können sich auch silbrige Schlieren bilden, die mit der Zeit zu braunen trockenen Flecken werden. Der Schaden zieht sich über das ganze Blatt bis in den Stiel.

Gelegentlich kann das schöne Laub auch von Schädlingen wie Thripsen befallen sein. Das bemerkt man häufig erst zu spät, weil insbesondere die Larven klein und kaum sichtbar sind. Sie verstecken sich in den Falten eingerollter Blattränder.

Stattdessen schneidet man gesunde Triebe mit einer sauberen und scharfen Schere ab, entfernt die unteren Blätter und stellt sie eine Weile zum Wurzeln in ein Wasserglas. Einmal bewurzelt kann man sie einpflanzen und Zebrakraut vermehren.

Für ein gesundes Wachstum und kräftige Farben benötigt Zebrakraut einen hellen Standort. Direktes, schwaches Sonnenlicht am Morgen oder Abend sowie halbschattige Plätze in der Wohnung eignen sich für die tropische Pflanze am besten. Pralle Mittagssonne kann ihr eher zusetzen.

Je buntlaubiger Zebrakraut ist, desto mehr Licht kann es vertragen. Allerdings ist es dann wichtig, dass man für ausreichend Feuchtigkeit sorgt.

Zugluft kann solche Pflanzen ebenfalls beeinträchtigen, weshalb sie an einem geschützten Ort stehen sollte.