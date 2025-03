Wann und wie man einen Elefantenfuß umtopfen sollte

In ihrem charakteristischen Stamm speichert die sukkulente Pflanze Wasser. Da dieser immer dicker wird, benötigt ein Elefantenfuß gelegentlich mehr Platz und frisches Substrat.

Das Umtopfen bietet sich vor allem im Frühjahr an - etwa von Februar bis März. Beschädigte Wurzeln könnten dann zum Anfang der Wachstumsphase besser regenerieren als zu einem anderen Zeitpunkt.

Notwendig wird das, sobald der Stamm in der Breite den ganzen Topf einnimmt oder der Wurzelballen die Pflanze schon aus dem Topf drückt.

Ein Elefantenfuß wächst relativ langsam. Alle drei bis fünf Jahre ist es dennoch an der Zeit, die Zimmerpflanze umzutopfen.

Wird ein Elefantenfuß umgetopft, sollte man sich nicht für einen zu großen Topf entscheiden. In zu großen Töpfen fokussiert sich die Pflanze auf die Wurzelbildung statt auf die Ausbildung des oberen Pflanzenteils.

Er sollte daher nur etwa so groß sein, dass zwischen Stamm und Rand des Gefäßes etwa zwei bis drei Zentimeter Platz ist.

Beim Elefantenfuß handelt es sich um einen Flachwurzler. Es reicht also ein flaches Gefäß, in dem Erde schneller trocknet, wodurch das Risiko für Staunässe reduziert wird. Außerdem ist der markante Stamm in einem flachen Topf optisch schöner.

Wichtig ist ein Abzugsloch. Eine zusätzliche Drainageschicht aus Tongranulat oder Blähton kann dennoch sinnvoll sein. Der Topf sollte außerdem stabil und standfest sein.