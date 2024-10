So gießt man Zimmerpflanzen richtig, damit sie länger leben

Fingertest

Anstatt sich auf einen regelmäßigen Rhythmus zu verlassen, sollte man individuell einschätzen, wie notwendig ein Gießen ist. Um nicht zu viel zu gießen und Staunässe zu verhindern, sollte der Fingertest gemacht werden.

Stecke dazu einen Finger einen bis drei Zentimeter tief in die Erde. Ist sie bröselig und bleibt nicht am Finger haften, dürfte sie trocken sein und es kann gegossen werden. Bleibt Erde am Finger kleben, ist sie vermutlich noch feucht. In dem Fall sollte ein, zwei Tage später erneut getestet werden.