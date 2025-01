Gummibaum vermehren: Drei einfache Wege zu mehr Grün!

Wenn man einen Gummibaum vermehren will, gibt es verschiedene Methoden dafür. So einfach geht's!

1. Stelle den Steckling in ein Gefäß mit Wasser und wechsle es gelegentlich, bis sich Wurzeln bilden. Danach kann der Steckling in Anzuchterde eingepflanzt werden.

3. Schritt: Beim Bewurzeln stehen dieselben Optionen wie beim Kopfsteckling zur Verfügung: in Wasser oder in Anzuchterde.

Die Methode mit Knotenstecklingen eignet sich vor allem, wenn man mehrere Pflanzen auf einmal ziehen möchte. Sie bestehen aus einem Blatt mit Knotenpunkt und einem Stück Stängel. An einem solchen Steckling sollte sich ein sogenanntes "schlafendes Auge" befinden, das an einer kleinen Erhebung am Trieb identifizierbar ist.

Hat man eine große, ältere Pflanze und man möchte keine Triebe abschneiden, kann man sich für das Abmoosen entscheiden.

1. Schritt: Suche eine passende Stelle am Gummibaum. Am besten eignet sich in der Regel der dritte oder vierte Blattansatz. Ritze darunter horizontal in den Stamm.

2. Schritt: Befeuchte Moos und wickle es um die eingeritzte Stelle. Damit es feucht bleibt, wird es dann mit Frischhaltefolie oder eine Plastiktüte bedeckt. Halte das Moos nun konstant feucht. Nach einigen Wochen kann man zwischen dem Moos gewachsenen Wurzeln erkennen.

3. Schritt: Schneide den Stamm unterhalb des bewurzelten Teils ab und pflanze ihn mit Anzuchterde in einen Topf geeigneter Größe.