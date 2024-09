So einfach kannst Du Dein Zebrakraut vermehren

Spätestens wenn die Triebe langsam kahl werden, kann man eingreifen, um die Pflanze in Proportion zu bringen und für einen buschigen Wuchs zu sorgen.

Zudem ist die tropische Zimmerpflanze in ihrer Vegetationsphase schnell wachsend. Die Triebe werden schnell lang und wachsen bei Hängepflanzen schnell Richtung Boden.

Zebrakraut kann man ganz einfach mit Stecklingen vermehren. Am meisten eignet sich dazu der Frühling als Anfang der Wachstumsperiode, da die Pflanze wieder heller und wärmer steht. Prinzipiell ist das Vermehren aber das ganze Jahr über möglich.

Schritt 1: Dazu schneidet man einen gesunden Trieb mit einem scharfen Messer oder einer sauberen Schere von der Pflanze ab.

Schritt 2: Diesen gibt man in ein Glas Wasser. Entferne davor gegebenenfalls untere Blätter.

Alternativ kann ein Trieb ohne Wurzeln sofort in Erde gesteckt werden. Bis sich erste Wurzeln bilden, vergehen jedoch zwei bis drei Wochen. Die Wasserglas-Methode funktioniert schneller.

Schritt 3: Nach zwei bis drei Tagen bilden sich in der Regel erste kleine Wurzeln an den Blattknoten. Wechsle das Wasser alle paar Tage, damit keine Algen oder Beläge am Glas entstehen.

Schritt 4: Haben sich etwa drei Zentimeter lange Wurzeln gebildet, kann man die Triebe einpflanzen. Verwende dazu lockere und nährstoffreiche Blumenerde oder Zimmerpflanzenerde.

Damit die Pflanze später buschiger und dichter wirkt, können gleich mehrere Stecklinge in einen Topf gepflanzt werden.

Anstatt Stecklinge einzupflanzen, kann man Zebrakraut auch als Hydrokultur halten und ganz einfach im Wasserglas stehen lassen.