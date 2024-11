Wie können Kakteen überwintern? Die besten Tipps für Standort und Pflege

Kakteen ( Cactaceae ) sind dafür bekannt, pflegeleicht zu sein. Da sie derartig anspruchslos sind, können sie so ziemlich in Ruhe gelassen werden, sobald sie einen geeigneten Standort haben, oder?

Statt auf der Fensterbank im Wohnzimmer sollte ein Kaktus in einem unbeheizten, kühlen, aber frostsicheren Winterquartier überwintern. Um geeignet zu sein, müsste es Temperaturen von mindestens vier, idealerweise jedoch acht bis zwölf Grad aufweisen und trocken sowie hell sein.

Gelangt kein Tageslicht in den Raum, müssen Leuchtstofflampen für eine ausreichende Beleuchtung sorgen. Dabei ist es wichtig, dass Kakteen über den Winter weniger Licht abbekommen als in der Wachstumsphase, also nicht direkt in der Sonne stehen sollten.

Zu viel Licht kann ebenso wie eine hohe Temperatur oder zu viel Wasser oder Dünger das Wachstum fördern, was alles andere als förderlich für die Blütenbildung ist.