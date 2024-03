Blüten fehlen? So bringst Du das Einblatt zum Blühen

Dein eigentlich schickes Einblatt blüht nicht? Vermutlich steht es zu dunkel oder kalt. © Bildmontage: 123RF/nikolayzaiarnyi, 123RF/cristicroitoru

Eine sehr beliebte Zimmerpflanze ist das Einblatt (Spathiphyllum wallisii), auch Friedenslilie, Blattfahne oder Scheidenblatt genannt.

Mit ihrem weißen Hochblatt um die Blüte herum ist sie nicht nur optisch sehr schön, sondern auch relativ pflegeleicht. Zudem gehört sie zu den luftreinigenden Pflanzen.

Ursprünglich stammt sie aus tropischen Regionen. Dementsprechend bevorzugt sie höhere Temperaturen, eine erhöhte Luftfeuchtigkeit sowie Halbschatten. Geeignet ist vor allem das Badezimmer.

In ihrem eigentlichen Lebensraum wächst sie in hellem Schatten unter größeren tropischen Bäumen. In der Wohnung gedeiht sie auch in dunkleren Räumen. Zum Blühen braucht sie allerdings einen helleren Standort. Dann blüht sie mehrere Monate im Sommer und gegebenenfalls sogar ein zweites Mal im Winter.

Aber Dein Einblatt blüht nicht? Dann kann es verschiedene Ursachen dafür geben. Welche das sind und wie Du das Einblatt wieder zum Blühen bringst, erfährst Du nun.