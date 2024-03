Deine Pflanze tropft aus ihren Blättern? Das hat es zu bedeuten

Guttation: Darum hat die Monstera Tropfen auf den Blättern. © 123RF/makrobetz

Wenn es vereinzelt von den Blättern einer Pflanze tropft, handelt es sich vermutlich um sogenannte Guttation. Dabei wird überschüssiges Wasser, das von den Wurzeln aufgenommen wurde, wieder abgegeben.

Eventuell auffallend ist, dass die Tropfen vor allem am Morgen auftreten. Das liegt daran, dass tagsüber die Spaltöffnungen (Stomata) - die Poren des Blattes - geöffnet sind. In dieser Zeit kann Feuchtigkeit ganzheitlich über die Blätter verdunsten (Transpiration).

Die Poren sind nachts jedoch geschlossen, sodass Wasser stattdessen anders entweichen muss.

Auch wenn im Raum eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, die Luft also kaum Feuchtigkeit aufnehmen und das überschüssige Wasser in der Pflanze nicht regulär verdunsten kann, wird der Wurzeldruck in der Pflanze sehr hoch. Dann tropft Wasser in gebündelter Form aus der Spitze.