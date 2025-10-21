Autotransport ist Polizei verdächtig, dann wird's für Fahrer und Firma teuer

Prüm - Bei einer der regelmäßigen Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs fiel den Beamten an der A60 bei Prüm ( Rheinland-Pfalz ) ein Autotransporter ins Auge.

Zu hoch? Zu lang? Beides! Also ging es für den Fahrer erst einmal nicht weiter. © Polizeipräsidium Trier

Wie ein Sprecher der Polizei den Vorfall vom vergangenen Freitag schilderte, hatten Beamten den mit drei Ford Transit und einem Pritschenwagen voll beladenen Lkw zur Kontrolle auf einen Rastplatz gelotst.

Der Transport selbst stammte aus Litauen und sollte die Fahrzeuge von den Niederlanden nach Deutschland transportieren.

Bei der Kontrolle bestätigte sich dann schnell der Verdacht der Polizisten: Die Gesamthöhe des Gespanns betrug 4,36 Meter, die Länge 19,96 Meter.

Erlaubt sind allerdings nur eine Höhe von maximal vier sowie eine Länge von höchstens 18,75 Metern.