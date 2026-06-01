Beim Abend-Spaziergang zugelaufen: Wer vermisst diesen freundlichen Hund?

Bodenheim/Oppenheim - Die Polizei in Oppenheim beherbergt gerade einen freundlichen Mischlingshund, der seine Menschen sucht.

Wer kennt diesen freundlichen Hund, der bei der Polizei in Oppenheim auf seine Menschen wartet? © Polizeiinspektion Oppenheim

Um dem armen Kerl die Suche zu vereinfachen, haben die Polizisten jetzt zwei Fotos des Hundes veröffentlicht.

Wie ein Sprecher zudem sagte, war die Fellnase am Sonntagabend einer Frau aus dem nahe gelegenen Bodenheim zugelaufen. Diese war gegen 22 Uhr mit ihrem eigenen Hund auf der allabendlichen Gassirunde, als sich der andere Vierbeiner ihr fröhlich anschloss.

Da weit und breit kein dazugehöriger Halter zu sehen war, brachte sie den Hund schließlich auf die Polizeiwache. Dort stellten die Beamten dann fest, dass das Tier zwar gechippt ist und ursprünglich aus Portugal stammt.