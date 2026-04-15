Besitzer hört seltsame Geräusche aus dem Motor, dann bricht ein Flammeninferno los

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Erst waren seltsame Geräusche aus dem Motorraum eines E-Autos in Bad Breisig zu hören, dann stand der Wagen auch schon lichterloh in Flammen.

Von Marc Thomé

Bad Breisig - Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Autobesitzer in Bad Breisig im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) von seltsamen Zisch-Geräuschen aufgeschreckt. Kurz darauf stand sein E-Fahrzeug lichterloh in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits komplett in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits komplett in Flammen.  © Polizeidirektion Mayen

Der Wagen hatte laut einem Sprecher der Polizei am Rand der Wallerstraße gestanden, als gegen 4.30 Uhr die "eigenartigen" Geräusche aus dem Motorraum zu hören gewesen waren.

Wenige Augenblicke später fing das E-Auto Feuer und stand auch schon in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Breisig wurde verständigt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und zum Glück ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder nahe gelegene Gebäude verhindern.

Die Einsatzkräfte hatten ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge oder die umstehenden Gebäude zum Glück verhindern können.
Die Einsatzkräfte hatten ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge oder die umstehenden Gebäude zum Glück verhindern können.  © Polizeidirektion Mayen

Während der Löscharbeiten und der Bergung des ausgebrannten Autos war die Wallerstaße voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss jetzt ermittelt werden.

Titelfoto: Polizeidirektion Mayen

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