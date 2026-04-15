Besitzer hört seltsame Geräusche aus dem Motor, dann bricht ein Flammeninferno los

Bad Breisig - Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Autobesitzer in Bad Breisig im Landkreis Ahrweiler ( Rheinland-Pfalz ) von seltsamen Zisch-Geräuschen aufgeschreckt. Kurz darauf stand sein E-Fahrzeug lichterloh in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits komplett in Flammen. © Polizeidirektion Mayen

Der Wagen hatte laut einem Sprecher der Polizei am Rand der Wallerstraße gestanden, als gegen 4.30 Uhr die "eigenartigen" Geräusche aus dem Motorraum zu hören gewesen waren.

Wenige Augenblicke später fing das E-Auto Feuer und stand auch schon in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Breisig wurde verständigt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und zum Glück ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder nahe gelegene Gebäude verhindern.