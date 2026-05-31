"Rock am Ring": Wie kommt man möglichst stressfrei zum Festival?

Nürburg - Achtung! Besucherinnen und Besucher von "Rock am Ring" sollten für die Anreise zum Festivalgelände am Nürburgring mehr Zeit einplanen und möglichst auf Shuttlebusse oder Fahrgemeinschaften setzen.

"Rock am Ring" steht an: Wer seine Energie nicht bereits auf dem Weg zum Festival verschwenden will, sollte gut planen. (Archivfoto) © Sascha Ditscher/dpa

Darauf weisen der ADAC Mittelrhein und die Veranstalter vor Beginn des Festivals (5. bis 7. Juni dieses Jahres) hin. Erfahrene Festivalgänger empfehlen in sozialen Netzwerken, für die Anreise ausreichend Geduld und Snacks mitzubringen.

Wie ein Sprecher des ADAC sagte, wird die Anreise am Donnerstag dementsprechend empfohlen – und das nach Möglichkeit über den Tag verteilt.

Erwartungsgemäß seien die Straßen an den beiden Festivaltagen Freitag und Samstag besonders voll.

Der Abreisetag Montag könnte demnach auch zu Staus und Wartezeiten führen – hier empfiehlt der ADAC, die Abreise auf den Nachmittag zu legen.

Wer die Möglichkeit hat, bereits am Sonntag nach den letzten Konzerten abzureisen, sollte das laut Sprecher für ein besseres Durchkommen in Betracht ziehen.