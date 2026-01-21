BMW macht sich selbstständig und rollt in den Rhein

In Mainz ist ein BMW am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in den Rhein gerollt. Noch im Laufe des Tages soll der Wagen geborgen werden.

Von Marc Thomé

Mainz - Am Mittwochmorgen ist in Mainz ein BMW in den Rhein gerollt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.  © 5VISON.NEWS

Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 7 Uhr am Adenauer-Ufer. Hier hatte sich der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und in Bewegung gesetzt. Zum Glück war das Auto unbesetzt.

Im Wasser blieb der BMW an einem Steiger hängen. Die Mainzer Feuerwehr sicherte das Fahrzeug im Anschluss gegen weiteres Abtreiben.

Im Laufe des Tages soll das Auto mithilfe eines Arbeitsschiffes des Schifffahrtsamtes geborgen werden.

Die Mainzer Feuerwehr hat den Wagen gegen weiteres Abtreiben gesichert.
Die Mainzer Feuerwehr hat den Wagen gegen weiteres Abtreiben gesichert.  © Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Der Schiffsverkehr werde nicht beeinträchtigt, heißt es.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern derweil an.

Titelfoto: 5VISON.NEWS

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: