BMW macht sich selbstständig und rollt in den Rhein

Mainz - Am Mittwochmorgen ist in Mainz ein BMW in den Rhein gerollt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. © 5VISON.NEWS

Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 7 Uhr am Adenauer-Ufer. Hier hatte sich der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und in Bewegung gesetzt. Zum Glück war das Auto unbesetzt.

Im Wasser blieb der BMW an einem Steiger hängen. Die Mainzer Feuerwehr sicherte das Fahrzeug im Anschluss gegen weiteres Abtreiben.

Im Laufe des Tages soll das Auto mithilfe eines Arbeitsschiffes des Schifffahrtsamtes geborgen werden.