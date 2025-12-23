Donauwelle mit Donalds Bild: Darum sind Trumps Tage in der Pfalz gezählt

Freinsheim - Ihre "Trump-Schnitten" waren der Renner. Und für Touristen war sie vor allem zur Präsidentenwahl in den USA ein beliebtes Fotomotiv: die Bäckerei Trump im pfälzischen Freinsheim.

Ursula Trump (78), die frühere Inhaberin der Bäckerei, zeigt ihre erfolgreichen "Trump-Schnitten". © Rene Priebe/dpa

Doch bald ist der Name des amtierenden US-Präsidenten in diesem Ort Geschichte - zumindest als Firmenlogo an einem Haus im Ortskern. Denn zum Ende des Jahres schließt der neue Betreiber, die Stadtbäckerei Frankenthal, diese Filiale.

Die frühere Inhaberin Ursula Trump, die hier noch zwei Tage die Woche arbeitete, ist traurig. "Das ist ganz schlimm", sagt sie. "Die Entscheidung hat uns arg getroffen."

Freinsheim verliere damit nicht nur einen traditionsreichen Betrieb, sondern auch einen Publikumsmagneten. "Ganze Busse mit Touristen haben auf der anderen Seite geparkt und unser Geschäft fotografiert", berichtet sie.

Schließlich war der Name nicht nur Zufall, sondern hatte auch eine Beziehung zum amerikanischen Präsidenten: "Mein verstorbener Mann war in der siebten Generation mit Donald verwandt. Das haben wir bei einer Ahnenforschung herausgefunden", sagte die 78-jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die verwandtschaftliche Verbindung stammt nicht von ungefähr. Schließlich war Donald Trumps Großvater Friedrich 1885 aus dem Nachbarort Kallstadt in die USA ausgewandert.